Dopo Facebook anche YouTube vieta i video no-vax

La pandemia non allenta la presa, procedono però anche i progressi sia sul fronte del vaccino, sia su quello altrettanto importante delle terapie. Per fare in modo che tutti diano il proprio contributo è necessaria una corretta informazione, ed in questo le piattaforme social hanno un grande ruolo.

Vista l’attuale situazione sanitaria YouTube ha deciso di dare una nuova stretta alla pubblicazione di video che contribuiscono a fare disinformazione su Covid-19. In particolare verranno rimossi anche i filmati che diffondono false informazioni sui vaccini. Farshad Shadloo, portavoce di YouTube ha commentato: “Un vaccino Covid-19 potrebbe essere imminente, perciò ci stiamo assicurando di avere le giuste norme per rimuovere la disinformazione legata al tale vaccino”

Non è raro trovare video di questo tipo pubblicati e diffusi da negazionisti, complottisti, e gruppi contrari alla vaccinazione della popolazione. Non è la prima volta che YouTube prende posizione contro la pubblicazione di filmati che incitano a non vaccinarsi, ma tornare a farlo in questo periodo è un segnale forte e necessario. Con la stagione invernale ormai alle porte promuovere, al contrario, una campagna di vaccinazione antinfluenzale servirà ad alleggerire i sistemi sanitari chiamati a diagnosticare la malattia causata dal Sars-Cov-2 (il numero di soggetti con sintomi simil-influenzali sarà per forza di cose molto più ridotto).