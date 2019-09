Domenica 22 settembre, dalle 10 alle 19, torna Camminando tra gli sport

Domenica 22 settembre, in concomitanza con la Giornata verde – che prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici nell’area all’interno delle mura storiche della città, dalle 10 alle 17 – la città ospiterà l’undicesima edizione di Camminando tra gli sport.

A illustrare le iniziative questa mattina erano presenti l’assessore all’istruzione Cristina Tolio e Davide De Meo dell’asd Sport.Vi.

“È una manifestazione che si tiene da ben 11 anni, un fiore all’occhiello dell’assessorato alle attività sportive, al quale faccio i miei complimenti per l’organizzazione insieme con l’asd Sport.Vi – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio –. Proporre questa iniziativa a Campo Marzo è uno dei modi migliori per rivitalizzare la zona: dove c’è sport, infatti, c’è un ambiente sano, tra l’altro in un contesto particolare, in quanto domenica la manifestazione si terrà in concomitanza con la Giornata Verde. Sarà una bellissima vetrina per le associazioni sportive cittadine dove, provando le varie discipline, sarà possibile innamorarsi, e far innamorare i propri bambini, di un’attività sportiva”.

Dalle 10 alle 19, a Campo Marzo, lungo viale Dalmazia, oltre 55 enti ed associazioni sportive forniranno informazioni su corsi e attività della stagione sportiva 2019/2020, offrendo ai partecipanti l’opportunità di provare le varie discipline. L’iniziativa è a cura dell’assessorato alle attività sportive in collaborazione con l’associazione Sport.Vi.

Inoltre, alle 9, all’Esedra di Campo Marzo (fronte Bar Moresco) si terrà un ritrovo speciale in versione domenicale della Corri X Vicenza con i pacer volontari che accompagneranno i camminatori per un percorso breve (6/10 chilometri) e i runners per distanze dai 15 ai 20 chilometri sui tracciati dei percorsi City Discovery e Nature Discovery, realizzati nel contesto dell’azione pilota del progetto europeo “Hepness for active cities”.

Camminando tra gli sport

L’iniziativa Camminando tra gli Sport intende proseguire l’obiettivo di divulgare la pratica sportiva fra giovani e adulti, consentendo, grazie al coinvolgimento delle istituzioni, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni, di cimentarsi nelle più svariate discipline sportive, sia quelle popolari che quelle più di nicchia.

Numerosi, infatti, saranno gli sport che animeranno viale Dalmazia: scherma storica, tiro con l’arco, skate, boxe, hockey in line, e poi tennis, arti marziali, lotta-pesi, ginnastica ritmica ed artistica, baseball, volley, nuoto, pole dance, capoeira, parkour, corsi sub e apnea, e tanto altro ancora.

Sul palco principale, al centro di viale Dalmazia, si alterneranno esibizioni sportive di danza, jazzercise, pole dance, crossfit e molto altro.

Inoltre, sarà allestito uno spazio giochi per i più piccoli con gonfiabili e un’area intrattenimento dove l’asd Ludens proporrà laboratori per bambini.

Oltre al Coni con un proprio stand, sarà presente anche la Polizia di Stato con alcune biciclette utilizzate dagli agenti per il controllo del territorio.

Tra gli enti e le associazioni presenti alla manifestazione ci saranno Atletica Vicentina – CorriXVicenza, Scuola di Danza Lifen, Circolo della spada, SKS Vicenza – Shotokan, Compagnia Arcieri Vicenza, Vicenza Ginnastica, ASC attività sportive confederate, Ritmo metropolitano, La via del t’ai chi, Nastro Rosso, Maestro ASD, Sala d’Arme Achille Marozzo Veneto Trentino, Vicenza Tchoukball ASD, H.C. Diavoli Vicenza ASD, El Talisman, G.S. Audace, ASD Ludens, ASD Blunt, ASD Yudokai Vicenza, DUIR di Diego Castiglioni, ASD nuoto pinnato Vicenza, Gruppo subaqueo vicentino, Piscine di Vicenza spa, Bujinkan Vicenza Dojo, Energy Boxing Independiente, Renbukan, ASD new Tennis la Rotonda, Futura ASD, Circolo Tennis Comunali Vicenza, Accademia Veneta TaeKwonDo, Aquarea Vicenza, Centro Apolloni – Spazio CUCA, Magik Dance Academy, Tennis Palladio 98, Sub Tre Mari Creazzo, Capoeira Rasteira – Gruppo Beribazu, Miao Chan Kung Fu, AIA, Vicenza Marathon, BRV Pugilistica Vicentina – Mai Domi, Pallacanestro Vicenza, ASD Palladio Baseball, Amici in Meta, Umberto I 1875 – Ginnastica artistica, Lega Navale Italiana, Vertical Academy, AICS, AIC, Coldiretti – Campagna amica, Urban Fitness, Umberto I 1875 – Lotta pesi Judo, Yacht Club Vicenza, In Action Gym, Crossover Dance School, Anthea Volley.

Per informazioni: asd Sport.VI segreteria@sport.vi.it e www.sport.vi.it.

Corri X Vicenza, ritrovo speciale in versione domenicale

In occasione di Camminando tra gli Sport, alle 9, all’Esedra di Campo Marzo, in viale Roma (fronte Moresco) si terrà un ritrovo speciale in versione domenicale della Corri X Vicenza con i pacer volontari che accompagneranno i camminatori per un percorso breve (6/10 chilometri) e i runners per distanze dai 15 ai 20 chilometri. Saranno riproposti i tracciati di City Discovery e Nature Discovery, realizzati nel contesto dell’azione pilota del progetto europeo “Hepness for active cities” (co-finanziato dal programma Erasmus+ Sport dell’Unione europea) per la promozione dell’attività fisica all’aria aperta da parte di cittadini e turisti, che possano godere delle bellezze architettoniche e paesaggistiche di Vicenza. Gli itinerari sono stati realizzati dall’assessorato alle attività sportive con l’ufficio Politiche comunitarie, in collaborazione con Fidal Comitato regionale del Veneto e grazie al contributo del gruppo di lavoro locale e del partenariato europeo. I partecipanti potranno seguire vari gruppi di camminata e corsa in base al grado di allenamento.

“CorriXVicenza e per la Fondazione San Bortolo” rappresenta l’appuntamento settimanale aperto a tutti e dedicato alla corsa e alla camminata. Ogni martedì il ritrovo è alle 19.45 lungo Via Battaglione Framarin all’altezza del Parcheggio del Teatro Nuovo (fronte Bar Eclisse). Sono attivi vari gruppi di Pacer (accompagnatori) che guidano per la città e su percorsi diversi tutti quelli che camminando e correndo hanno voglia di fare movimento e sport condividendo un momento collettivo. Ad ogni uscita i partecipanti sono invitati a donare 1 euro a favore della Fondazione San Bortolo. www.corrixvicenza.it pagina Facebook pubblica CorrixVicenza.

Modifiche alla circolazioneDalle 10 alle 17 è vietata la circolazione nell’area all’interno delle mura storiche della città per tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

A Borgo Scroffa, nel tratto compreso tra via Legione Gallieno e via Raffaele Pasi, il divieto è esteso a tutti i tipi di veicoli fino alle 19 per consentire lo svolgimento dell’iniziativa “Passeggiata in Borgo Scroffa”.

Il divieto è esteso a tutti i tipi di veicoli anche in corso Santi Felice e Fortunato, nel tratto compreso tra viale Torino e via Amilcare Ponchielli, dalle 9 alle 22, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa “San Felice in festa”.

In viale Roma, per permettere lo svolgimento della manifestazione “Camminando tra gli sport”, sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i tipi di veicoli nel tratto compreso tra viale Verdi e il piazzale della Stazione con obbligo di svolta a sinistra in uscita dal parcheggio “Park Verdi” dalle 9 alle 20.

Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della Stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Elenco delle strade percorribili all’interno e in prossimità dell’area vietata alla circolazione

Viale Roma dall’uscita del parcheggio “Verdi” fino a piazzale della Stazione in direzione di quest’ultimo, per i soli veicoli in uscita dal parcheggio stesso.

Parcheggi

Restano aperti i parcheggi “viale D’Alviano – Porta San Bortolo”, “viale Rodolfi” (in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale Civile), “piazzale Bologna” e “Verdi”.

Chi può circolare

Nell’area vietata alla circolazione, in alcuni casi con specifica certificazione o con autocertificazione da esporre nel cruscotto dell’auto in modo visibile, potranno circolare, come al solito, i veicoli delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), quelli che trasportano malati gravi o persone da sottoporre a terapie, cure, analisi o visite mediche (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione); i mezzi delle persone che assistono ricoverati in luoghi di cura e nei servizi residenziali (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli al seguito di matrimoni, funerali o altre cerimonie religiose; chi deve raggiungere le celle mortuarie (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); chi deve raggiungere una farmacia di turno all’interno del perimetro (con autocertificazione o copia della ricetta medica); chi accompagna o va a prendere persone alla stazione dei treni o delle corriere oppure va a prendere aerei o navi (con autocertificazione o biglietto e/o abbonamento treni/autobus); gli ospiti degli alberghi dell’area vietata per quanto riguarda il percorso per-e dalla struttura e i loro accompagnatori (con copia della prenotazione o autocertificazione); i veicoli con targa estera e targa E.E. i cui proprietari conducenti risiedano nel Paese ove il veicolo è immatricolato; quelli dei sacerdoti e ministri di culto per gli adempimenti del proprio ministero (con autocertificazione); quelli dei direttori e giudici di gara che si stanno recando a una manifestazione (con autocertificazione); i mezzi con almeno 4 persone a bordo che trasportano atleti che si stanno recando o tornano da una gara (con autocertificazione e attestazione degli orari di gara da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva); i turnisti residenti o che lavorano nell’area interdetta, con turno non sufficientemente coperto dal servizio di trasporto pubblico. Potranno inoltre circolare i mezzi dei corpi e servizi di polizia, i mezzi di soccorso e dei medici in servizio di visita domiciliare, i veicoli di paramedici e tecnici ospedalieri o di case di cura in servizio di reperibilità, i mezzi di associazioni che svolgono assistenza sanitaria o sociale, i veicoli che trasportano pasti confezionati per mense e comunità (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria). Circolazione consentita anche agli autobus di linea, ai bus turistici, ai taxi e alle vetture in servizio di noleggio con conducente, ai mezzi del pronto intervento, a quelli per il trasporto delle derrate deperibili e dei farmaci, ai veicoli a servizio dei mezzi di informazione (con autocertificazione se privi di distintivi).

Potranno circolare inoltre i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (compresi quindi veicoli ibridi “plug-in” che circolino in modalità elettrica senza l’uso del motore termico; esclusi i veicoli “full ibrid”).

Controlli e sanzioni

Durante la fascia oraria in cui sarà in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da volontari della protezione civile, da alcuni alpini e nonni vigile, il cui contributo è indispensabile per la realizzazione di un’iniziativa di questa portata. Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell’ordinanza. Chi ignora il divieto sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro come previsto dall’articolo 7, commi 1, lett. b) e 13 del Codice della Strada. Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Centrobus e autobus urbani gratuiti

Per l’intera giornata centrobus (sia la sosta sia la corsa) e tutte le corse, nelle sole tratte urbane degli autobus, saranno gratuiti.

Per tutto il giorno saranno intensificate nelle corse le navette dei centrobus che collegano il centro storico con i parcheggi di interscambio Stadio, Cricoli e Quasimodo.

La linea 10 dal parcheggio Stadio a piazza Matteotti circolerà dalle 9 alle 14 con corse ogni 12 minuti e dalle 14 alle 20.30 con corse ogni 6/8 minuti; la linea 20 normale percorso al mattino dal parcheggio Quasimodo a contra’ Cantarane mentre dalle 14 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti; la linea 30 dal parcheggio Cricoli a ponte degli Angeli circolerà dalle 9 alle 14 con corse ogni 20 minuti e dalle 14 alle 20.30 con cadenza di 10 minuti.

Sarà possibile l’utilizzo della linea 7 in direzione centro storico dalle fermate di via Pieropan e via Onisto, potenziata con corse ogni 15 minuti.

Anche le linee urbane degli autobus saranno gratuite per tutto il giorno e verranno appositamente intensificate: la linea 1 nella tratta via Moneta – Stanga passerà dalle 10 ogni 15 minuti (anziché ogni 30) e dalle 14 ogni 10 minuti (anziché ogni 20); la linea 5 (Villaggio del Sole – Ospedaletto) e la linea 7 (via Carso – san Pio X) nel pomeriggio dalle 14 corse ogni 15 minuti (anziché ogni 30).

I percorsi di alcune linee e dei servizi centrobus saranno interessati da deviazioni, dettagliate sul sito di Svt (Società vicentina trasporti).

In caso di pioggia

In caso di pioggia persistente il blocco della circolazione potrà subire una riduzione dell’orario e le iniziative in programma non verranno rinviate.



Bus turistici

Restano accessibili gli stalli riservati in viale dello Stadio e in viale dell’Ippodromo. Verranno soppressi invece gli stalli in viale Roma per consentire lo svolgimento della StrAVicenza.

Informazioni

Per ulteriori informazioni (ordinanza, mappa, fax-simile autocertificazione e programma iniziative) è possibile consultare la sezione attivata sul sito del Comue al link www.comune.vicenza.it/giornataverde oppure contattare l’ufficio ambiente allo 0444221580, il Comando di Polizia locale allo 0444545311 o l’ufficio Relazioni con il pubblico allo 0444221360.