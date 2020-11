De Luca se la prende con Zaia: “Ho visto la dimostrazione del tampone fai da te…”

Continua a tenere banco il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che nella sua diretta facebook odierna prende di mira i tamponi rapidi di cui si è parlato in Veneto.

«Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss) facciano chiarezza sull’attendibilità del tampone rapido sperimentato nel Veneto. In questo periodo ci capita di assistere a delle iniziative che ci lasciano sconcertati. Nel Veneto, mi è capitato di vedere l’iniziativa di un collega e amico che ha pubblicizzato l’esistenza di un tampone rapido col quale verificare se si è positivi o meno in tre minuti. Ho visto la dimostrazione che ha fatto il collega Zaia, ci avviciniamo al Natale e quindi devo essere buono. Questa è un’altra delle cose che non si spiegano: la validità dei tamponi la deve fissare l’Istituto superiore della Sanità e il Ministero della Salute. Mi domando: esistono tamponi affidabili che nel giro di un minuto e mezzo ti dicono se sei positivo o negativo sì o no? Visto che i tamponi li distribuisce la Protezione Civile Arcuri, fateci capire. Ci sono o no? Perchè se ci sono avete il dovere di affidarli alle regioni. Se invece non ci sono, o non sono affidabili nè certificati, avete come Ministero della Salute il dovere di chiarire che non esistono i tamponi cosiddetti rapidi a risultato cronometrico».