Con l’auto fuori strada, salvato dai pompieri

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Poco prima delle 13 di oggi, a Grumolo delle Abbadesse un’auto è uscita, pare autonomamente, di strada. Il conducente, incastrato nell’abitacolo, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’incidente con il 118. Ancora ignota la dinamica dell’uscita di strada, mentre dalle prime informazioni l’uomo ferito non sarebbe grave.