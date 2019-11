Compra un motore on-line ma i venditori spariscono incassati i soldi

I Carabinieri della Stazione di Longare, il 1 novembre a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa in concorso C.V. 26enne e F.M. 18enne, entrambi residenti a Taranto.

Gli indagati, utilizzando il sito di vendite marketplace.it pubblicizzavano la vendita di parti di motore per veicolo e hanno indotto il potenziale acquirente, un 51enne residente a Montegaldella, ad effettuare un bonifico di 60 euro corrispondente al valore di vendita, a favore di una carta PostPay risultata intestata ad uno degli indagati che, successivamente, si è reso irreperibile a qualsiasi chiarimento circa il mancato recapito della merce.