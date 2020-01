Cleto Munari a VicenzaOro January

Questa mattina, nella prestigiosa cornice di VOJ – Vicenzaoro January The Jewellery Boutique Show, Cleto Munari, artista di fama mondiale, ha presentato il suo catalogo “Cleto Munari Jewelry”. Cleto Munari, “l’artista amico degli artisti”, che durante la sua lunga carriera di designer ha stretto sodalizi intellettuali e professionali con archistar di tutto il mondo – da Carlo Scarpa a Ettore Sotsass – scultori e pittori contemporanei come Enzo Cucchi, Mimmo Paladino e Andy Warhol, intrecciando genio, gusto e storie anche di premi Nobel quali Jose Saramago, Dario Fo e Saul Bellow, ha pubblicato per la casa editrice Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani il volume di 270 pagine dal titolo“Cleto Munari Jewelry”. L’antologia illustrata, realizzata dalla giornalista Germana Cabrelle per la stesura dei testi (in Italiano e in Inglese) e dall’art director Elvilino Zangrandi per la parte grafica, raduna tutti i gioielli d’artista nati dalla co-creatività di Cleto Munari, alcuni dei quali esposti anche al Metropolitan Museum of Art e al MoMa di New York e che rientrano a pieno diritto nella storia della qualità e del lusso italiani.