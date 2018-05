CHIAMPO – Roberto Mastrotto, il re degli Utra runners

Tre vittorie in poche settimane: un record incredibile per quello che ormai è il re delle corse trail e ultratrail italiane, il chiampese Roberto Mastrotto. Il giovane chiampese, classe ’87, il 7 aprile ha vinto la 100 Miglia Istria, il 1 maggio la Schio Night Jungle e ieri la 100 e Lode di Villaverla (quest’ultima in 9 ore, 48 minuti e 26 secondi). Un fenomeno della corsa, anche perchè a Schio Mastrotto è riuscito a polverizzare gli altri concorrenti nonostante un errore nel percorso che l’ha costretto a un certo punto della gara a ripartire dalla decima posizione e pure un lieve infortunio, mentre a Villaverla ha allungato il suo percorso di 3 km. Nonostante questi inconvenienti, Mastrotto ha vinto tutto il vincibile in pochissimi giorni. Gare in paesaggi montani fantastici del territorio vicentino, peraltro disputate anche di notte, un momento che Mastrotto sembra prediligere visto che anche nelle ore notturne va come un treno. E’ lo stesso Mastrotto a commentare il perchè e il percome delle sue (ormai) innumerevoli vittorie: “In fin dei conti si tratta di fare ciò che più ti piace, si tratta di correre e goderti i sentieri che di lì a pochi km inizieranno a snodarsi tra i colli e a salire. Non ti curare del passo degli altri, non pensare a nulla se non alle sensazioni che man mano sentirai. Sii regolare e rilassato, la notte passerà da sé e senza rendertene conto ti troverai circondato dalle Piccole Dolomiti accese all’albeggiare. Forse già solo questa istantanea vale il prezzo del biglietto, te l’assicuro”.