CHIAMPO ALL’AVANGUARDIA CON ‘ECOATTIVI’

Continua l’esperienza di Ecoattivi che lo scorso anno ha permesso a moltissimi cittadini di accumulare punti per ottenere buoni acquisto in euro semplicemente seguendo delle ‘buone pratiche’. Il progetto cambia nome (l’anno scorso si chiamava ‘Ecopunti’) ma non mission e allarga le modalità per accumulare punti. Iscrivendosi ed usando l’app (ora più funzionale) si può anche partecipare ad un concorso nazionale. La scadenza per la raccolta punti è il 30 aprile 2020. Tempo fino al 29 giugno per cambiare i punti accumulati con il precedente progetto in Ecosconti recandosi nei negozi Ecopoint. Obiettivo non secondario del progetto: valorizzare l’economia locale.

ECOATTIVI CHIAMPO