Caretta (FDI): “Commissariato di Schio è una necessità inderogabile”

“L’iniziativa dei sindaci dell’Alto Vicentino che chiedono l’istituzione di un commissariato della polizia di stato nel comune di Schio è fortemente condivisibile e mi auguro che venga accolta quanto prima da parte delle autorità competenti”. È quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia

“Le cronache di questi ultimi mesi riportano un allarmante ripetersi di crimini violenti, accompagnati da una costante crescita nel territorio di fenomeni di cosiddetta microcriminalità ed è ormai del tutto evidente la necessità di dare un segnale forte di presenza da parte dello Stato. Il senso di insicurezza che si sta diffondendo tra i cittadini dell’area dell’Alto Vicentino merita una pronta risposta da parte del ministero dell’Interno e confido che la richiesta dei sindaci venga accolta al più presto. Per quanto mi riguarda credo da sempre nel gioco di squadra, aldilà delle appartenenze partitiche e proprio per vincere questa importante battaglia mi sono resa disponibile fin da subito come anello di congiunzione tra il territorio e le istituzioni parlamentari, che è poi il compito fondamentale e primario che ogni cittadino ci assegna al momento della nostra elezione”.