Caldogno premia Alex Pellattiero, giovane campione italiano di Supermoto

Caldogno celebra un giovane campione nazionale degli sport motociclistici.

Il calidonense Alex Pellattiero, classe 1999, è estato premiato in municipio dal sindaco Nicola Ferronato e dal consigliere delegato allo sport Gabriele Toniello in seguito al successo nel campionato italiano di Sumermoto, categoria S3 Under 23. L’alloro nazionale è stato conseguito a fine ottobre nelle finali di Pomposa (Ferrara), dopo un entusiasmante testa a testa con il principale contendente Fabio Mazzolai, appaiato in classifica a Pellattiero al momento del via dell’ultima gara che ha visto il calidonense chiudere al secondo posto, proprio davanti al diretto avversario giunto terzo, staccando così il rivale dei 9 decisivi punti nella classifica del campionato (262 punti a 253).

Il giovane campione italiano, già quattro volte vincitore a livello regionale, è stato insignito dello stemma ufficiale del Comune: una cerimonia in forma ridotta e strettamente privata, date le restrizioni imposti dalle misure anti-Covid, ma ugualmente sentita: «Un campione nazionale rappresenta un vanto per la comunità, e un bellissimo esempio di impegno e dedizione per tutti i nostri ragazzi», sottolinea il sindaco Ferronato.