Cade un ultraleggero a Cassola, un morto

Alle 15.25, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona boschiva nei pressi di via Loria a Cassola per la caduta di un ultraleggero in mezzo agli alberi: deceduto il pilota. I pompieri accorsi da Bassano hanno spento le fiamme del velivolo, che al contatto con il terreno si è spezzato in più parti incendiandosi. Niente da fare per il pilota deceduto sul colpo come accertato dal medico del Suem 118. Il velivolo era decollato dalla vicina avio superficie di Cassola distanza un paio di km. Sul posto la polizia di stato. Non ancora note le generalità dell’uomo. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.