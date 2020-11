Cade con la mountain bike su un sentiero, ciclista ferito

Alle 14 circa il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un uomo che, perso il controllo della propria mountain bike, era caduto a terra lungo un sentiero del Monte Lonzina, sui Colli Euganei, con lui un altro ciclista che si era fermato ad aiutarlo. Sei soccorritori, compreso un infermiere, hanno raggiunto R.B. 54 anni, di Padova, che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia. Stabilizzato, l’infortunato è stato caricato in barella e trasportato per 500 metri fino alla strada, per essere affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Abano Terme.