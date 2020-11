Brendola, 265mila euro è quanto speso finora per far fronte all’emergenza Covid-19

Il Consiglio Comunale di Brendola, ieri, è stato chiamato a deliberare in merito alle variazioni apportate alle voci di entrata e uscita del bilancio di previsione 2020 (approvato a inizio 2020, al netto delle successive variazioni di luglio e settembre).

“Occorre innanzitutto evidenziare – spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Rodighiero – lo stanziamento di maggiori spese correnti di 167.786 euro, in parte riconducibili a oneri vari afferenti aggiustamenti di previsioni di spesa per il funzionamento dell’ente. Tra le altre, si segnalano anzitutto l’aumento di 32.272 euro del fondo di riserva (portandolo quindi a euro 76.000 euro) per fare fronte a situazioni imprevedibili nel mese di dicembre”.

“Altresì – continua Rodighiero – segnalo la maggiore spesa di 35.000 euro per un incremento del contributo ordinario annuo al Polo dell’infanzia paritario di Brendola: infatti, in considerazione delle maggiori spese per le misure di contenimento anti-Covid, per l’anno scolastico in corso il valore del contributo ordinario è di 65 euro mensili per ogni bambino iscritto, invece dei 40 euro degli anni scorsi”.

La copertura dell’aumento complessivo di spesa corrente di 167.786 euro è stata garantita, in particolare, dall’integrazione di alcuni trasferimenti statali, dal raffinamento di alcune previsioni di entrate tributarie stimate inizialmente prudentemente al ribasso, nonché da minori contributi e spese per l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche a causa della pandemia, che ha portato ad una contrazione dell’azione amministrativa comunale e delle associazioni nell’organizzazione di eventi.

“Per quanto riguarda le spese per gli investimenti – spiega l’assessore – sono state confermate le priorità definite in sede di variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio in luglio, anche alla luce delle fonti di finanziamento in essere, con l’aggiunta di investimenti per altri 100.000 euro (arrivando quindi a 400.000) per finanziare il 1° stralcio della sistemazione di Piazza del Mercato. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 63.000 euro (arrivando a 103.000 euro) per la manutenzione del cimitero maggiore, 12.000 euro per le strade vicinali e 28.000 euro per la manutenzione del patrimonio comunale”.

A seguito di tutte le variazioni elencate in entrata ed uscita, viene confermato il mantenimento del vincolo di pareggio di bilancio, in ragione di un saldo positivo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

“Una variazione di assestamento generale del bilancio 2020 che si inserisce in un periodo contraddistinto da un’altra delle varie emergenze che l’attuale amministrazione comunale ha dovuto affrontare in questi anni – commenta Rodighiero – e anche questa volta abbiamo saputo reagire. Lo dimostrano, tra le altre cose, i 265.000 euro di risorse comunali che quest’anno abbiamo utilizzato per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso. Vedasi i 50.000 euro per la sanificazione degli edifici comunali, i 93.000 euro per la riduzione della TARI alle attività economiche del nostro comune colpite dalla crisi, gli 11.275 euro per l’adozione delle misure di sicurezza anti-Covid per i centri estivi, i 7.650 euro per la sanificazione degli impianti sportivi, i 10.000 euro per l’acquisto di 5 ionizzatori, e altro ancora.”

“Un bilancio virtuoso che dimostra che la nostra amministrazione oltre a essere trasparente, è soprattutto efficace ed efficiente – conclude il Sindaco Bruno Beltrame – e questo ci ha permesso di liberare risorse, come detto, per sostenere i cittadini durante questa lunga emergenza sanitaria non ancora terminata. Una gestione così oculata e le scelte di gestione fatte, che ci hanno visti sempre compatti come Giunta e Amministrazione nelle decisioni, ci permetterà di essere ancora pronti in caso di bisogno. Augurandoci che presto questa pandemia possa essere debellata, noi siamo pronti a liberare altre risorse per far fronte a nuove emergenze ed essere sempre in prima linea nel sostenere la cittadinanza”.