BIZZOTTO (Lega) – “Accordo di Malta una farsa, migranti triplicati”

“L’accordo di Malta sugli immigrati è la solita grande fregatura ai danni dell’Italia e dimostra, ancora una volta, le BUGIE del Governo PD – 5 Stelle. Tanta aria fritta e zero fatti: in un mese il Conte Bis ha triplicato gli sbarchi di immigrati in Italia, tra gli applausi dell’Europa. Purtroppo è un film che abbiamo già visto: un Governo abusivo, imposto dall’Europa contro la volontà del popolo italiano, che apre i porti a migliaia di immigrati clandestini.

Lo ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto durante il suo intervento in aula alla Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“Cari burocrati di Bruxelles, questa volta avete male i vostri conti: gli italiani non subiranno più in silenzio e non accetteranno mai una nuova invasione di clandestini – ha affermato l’europarlamentare Bizzotto – Noi siamo pronti a fare le barricate per difendere la nostra terra e il nostro popolo, e non vi permetteremo di trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa”