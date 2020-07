Basilica palladiana, fino al 31 luglio ingresso con biglietto ridotto a due euro

Fino al 31 luglio, il biglietto di ingresso alla Basilica palladiana sarà ridotto a 2 euro, anziché a 5, dal momento che il salone non sarà accessibile al pubblico.

Terrazza e logge saranno visitabili venerdì e sabato dalle 10 alle 16 e dalle 19 all’una di notte, domenica dalle 10 alle 16 e dalle 18.30 alle 23 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

Il bar in terrazza sarà, invece, aperto il venerdì e il sabato dalle 19 all’una di notte, la domenica dalle 18.30 alle 23.

Come nelle altre le sedi museali, l’ingresso in Basilica sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Potranno accedere al massimo 200 persone (di cui 150 in terrazza), la visita sarà consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani, a disposizione. Dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l’accesso.

L’ufficio Iat in Basilica palladiana sarà aperto per servizio di biglietteria e informazioni da venerdì a domenica dalle 10 alle 16.

In Basilica palladiana è accessibile anche l’area archeologica di Corte dei Bissari il martedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 12. Potranno essere accolti, su prenotazione, un numero massimo di sette partecipanti a cui si andrà ad aggiungere l’accompagnatore didattico di Ardea. Il biglietto è di 2 euro per adulti, 1 euro per minori di 18 anni.

Informazioni dettagliate su orari e biglietti d’ingresso sono disponibili sul sito del Comune al link : https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,47267.