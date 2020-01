Auto prende fuoco: completamente distrutta

Alle 5 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Grappa a Solagna per l’incendio di un’auto. I pompieri arrivati da Bassano hanno spento la Dacia Logan alimentata a GPL completamente avvolta dalle fiamme, andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.