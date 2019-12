Auto nel fosso all’alba: 2 feriti (FOTO)

Alle 6 circa di stamane, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risaie a Bagnolo di Lonigo per un’auto finita nel fossato: due feriti. I pompieri arrivate dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la vettura posizionata su un fianco ed estratto il passeggero, rimasto bloccato all’interno, mentre l’autista era riuscito a venir fuori autonomamente. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del suo nel 118 e portati in pronto soccorso.