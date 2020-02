Asiago, Fiocchi di Luce in nome dell’amore

È dedicata all’amore la nuova edizione di “Asiago Fiocchi di Luce”, in programma nel week end degli innamorati, quello di San Valentino, dal 14 al 16 febbraio. Tre giorni di luce e suoni, poesia e colori, che porteranno sul cielo dell’Altopiano uno spettacolo romantico di fuochi d’artificio, destinato ad attrarre migliaia di visitatori, dal titolo “Love is in the air”.

Venerdì 14 febbraio (ore 22), Piazza Carli, in centro ad Asiago, diventerà teatro di acrobazie luminose con la performance di artisti sospesi, accompagnati da architetture di luce e fiamme di fuoco. “L’amore è nell’aria”, il tema dello spettacolo, che fonde teatro e musica.

Maestoso spettacolo di fuochi d’artificio e musica invece per le serate di sabato 15 febbraio (ore 22) e domenica 16 febbraio (ore 18.30) nello spazio aperto dell’Aeroporto Romeo Sartori, rispettivamente dedicate a “La forza dell’amore” e all’ “Amore senza fine” e ambientate nel magico scenario dell’Altopiano.

“Grande spettacolo e valorizzazione ambientale sono gli ingredienti di questo evento che negli anni si è evoluto coinvolgendo anche il centro storico, con una rappresentazione più teatrale” dichiara il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern “Una scelta di successo, che premia anche le attività del centro, visto il numero di visitatori che la manifestazione raccoglie, quasi 30.000 nell’ultima edizione”. E prosegue: “L’invito è di godersi lo spettacolo, in compagnia, assaporando la notte dell’Altopiano, mai così ricca e suggestiva. Una rappresentazione unica nel suo genere, di altissimo livello anche tecnico”.

Come da tradizione, anche il pubblico è chiamato a partecipare in prima persona, grazie al concorso fotografico “Metti a fuoco”, un’iniziativa che negli anni ha regalato immagini straordinarie dell’evento. I tre migliori scatti che ritraggono un momento della manifestazione saranno premiati dal Comune di Asiago. Il termine per l’invio delle foto in formato digitale è il 19 febbraio, ore 9.00, all’indirizzo asiagoturismo@comune.asiago.vi.it oppure con la consegna all’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Asiago (Palazzo del Turismo Millepini di Asiago). Le premiazioni si terranno il 22 febbraio alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Municipio di Asiago.

La XIV edizione di “Asiago Fiocchi di luce 2020” è promossa dal Comune di Asiago in collaborazione con la Provincia di Vicenza e la Pro Loco di Asiago e con il supporto di DuePunti Eventi per la promozione, l’organizzazione e la logistica. Sostenitori della manifestazione: Vienergia, Etra, CMP, Credito Trevigiano, Asiago Immobiliare, Kranebet

Ingresso libero. Ampia disponibilità di parcheggio presso l’Aeroporto Romeo Sartori. Per chi ha la possibilità, si consiglia di recarsi a piedi nel luogo dell’evento, almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di forte maltempo la manifestazione verrà annullata. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni consultare la pagina Facebook Asiago Fiocchi di luce e il sito www.asiago.to