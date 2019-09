ARZIGNANO – Sottopasso via dei Mille: inaugurazione ad ottobre

Il percorso ciclo-pedonale di via dei Mille, che rientra nell’importante intervento urbanistico di San Zeno-San Rocco e che porterà al completo riordino di una delle zone più delicate della città di Arzignano, è stato completato il 5 agosto scorso.

L’esecuzione dei due tratti di percorso posti ad Ovest di Via dei Mille è stata ritardata a causa delle avverse condizioni meteorologiche della primavera scorsa: le piogge prolungate hanno impedito l’accesso al terreno sottostante da parte dei vari macchinari necessari per i getti di calcestruzzo. Il 17 e 18 luglio sono state eseguite le ultime asfaltature mentre il 22 luglio è stata posta la segnaletica.

Completato il lavoro, l’Amministrazione ha deciso di eseguire un altro intervento, riguardante il sottopasso vero e proprio, che non era interessato dal progetto, salvo che sotto l’aspetto della pavimentazione e la relativa illuminazione.

A verifica dello stato del sottopasso, è stata rilevata la presenza di infiltrazioni per cui si è deciso di intervenire nel mese di settembre per eliminarle, risanando così il sottopasso. In tal senso verranno apposte delle coperture in alluminio che fungeranno da isolante per le infiltrazioni e verranno apposte delle mensole rinforzanti in acciaio per ottenere un miglioramento sismico del sottopasso. Si procederà anche con la ritinteggiatura dei muri. Si prevede il completamento dell’intervento entro l’inizio del mese di ottobre.