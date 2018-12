ARZIGNANO – Nuoto sincronizzato: è boom di iscrizioni

Alle Piscine di Arzignano da tre anni a questa parte si tengono svariati corsi di Nuoto Sincronizzato dai principianti di 6 anni fino alle evoluzioni più complesse che svolgono ragazze di 16\18 anni. Sarà stata l’onda emozionale degli Europei di Glasgow dove la nazionale di Nuoto Sincronizzato ha raggiunto risultati entusiasmanti, sarà che è un’attività emozionante e molto divertente, il risultato è che in tre anni il numero delle partecipanti è quintuplicato perché siamo passati dalle dieci iscritte a settembre 2015 alle cinquanta di questo avvio di stagione sportiva. Il Nuoto Sincronizzato ad Arzignano sta prendendo sempre di più una sua precisa conformazione, nato come semplice corso didattico, si è evoluto in breve tempo con l’inserimento di piccole esibizioni prima fino ad arrivare alla stagione scorsa, dove le nostre ragazze si sono esibite alla Festa di Natale della piscina, al Trofeo Gisvaldo (una festa dello sport tra le cinque piscine targate GIS), al Saggio di fine anno e poi al Meeting di Nuoto Sincronizzato dello scorso maggio, dove le nostre ragazze si sono cimentate in una vera e propria competizione con atlete di altre piscine ottenendo numerosi podi.

“Lo sviluppo competitivo di questa attività è la naturale conseguenza della splendida risposta che questo settore ci sta regalando, abbiamo già messo in moto la macchina organizzativa per far in modo che le nostre ragazze abbiano modo di confrontarsi con altre realtà locali” ci racconta Enrico Francescon responsabile della Struttura Sportiva di Arzignano, “il mondo del nuoto sincronizzato agonistico è un settore ahimè molto selettivo ed impegnativo, ma pensiamo che lo sviluppo del settore amatoriale che la F.I.N. e la G.I.S. stanno implementando in questi ultimi anni, sia il giusto traguardo per un gruppo di ragazze che sta mettendo anima e corpo in questo nobile sport.”

“Siamo davvero orgogliosi di questa realtà e del fatto che sappia attirare sempre più atlete dal territorio” -ci dice il consigliere delegato allo Sport del Comune di Arzignano, Valeria Dal Lago. “E’ giusto che si conoscano le attività fatte in piscina perché sono davvero molte le possibilità offerte ai nostri giovani. Il nuoto sincronizzato è una disciplina elegante e impegnativa, nella quale il valore della squadra, del sacrificio, della perfezione e dell’agonismo si uniscono e formano non solo delle splendide atlete ma anche il nostro migliore futuro”.