ARZIGNANO – Il “maestro dei profumi” in mostra a New York con un progetto su Palladio

Leonardo Opali e il suo olfatto volano alla conquista dell’America. Opali, profumiere arzignanese dal 1984, uno dei “nasi” più famosi in Italia, nel suo laboratorio di via Fiume inventa, crea e produce profumi per tutti i gusti e tutti gli eventi. Dal mondo dell’automobile a quello della cucina, passando per i classici profumi da donna o da uomo, senza dimenticare quelli da ambiente o per eventi, Opali in questi giorni porta il suo bagaglio cultural-olfattivo a New York. Sarà infatti ospite della centralissima Tambaran Gallery, dove presenterà una mostra di profumi abbinata ai disegni dell’Ambasciatore J-.Williams Middendorf II e di sua figlia Frances. Una vera e propria esperienza olfattiva che prenderà il via il 21 gennaio con il “The Passion of Palladio Project” dove Opali, all’interno di due workshop, porterà un po’ di Veneto in America. Nel primo evento Opali presenterà il profumo che ha appositamente creato ispirandosi a Villa Venier Contarini, con un progetto che ha coinvolto l’Istituto Regionale Delle Ville Venete e la Confcommercio di Vicenza, mentre poi ricreerà l’antico profumo della contessa Anna Maria Orsini, Principessa di Nerola del XVII secolo.