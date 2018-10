ARZIGNANO – I Crodaioli di Bepi De Marzi al Quirinale

Il 4 novembre si celebra il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, con la cessazione delle ostilità resa operativa dopo la firma dell’armistizio avvenuta a Villa Giusti, a Padova. Alle memorie di questo anniversario speciale si uniscono anche i Concerti di Radio3 al Quirinale con la presenza del coro più amato del Vicentino e non solo: I Crodaioli, fondati nel 1958 dal Maestro Bepi De Marzi. I Crodaioli non hanno bisogno di presentazioni, così come De Marzi: autore che ha rinnovato il repertorio della musica per coro maschile scrivendo composizioni di grande impatto, in linea con la grande tradizione alpina, a partire dalla più nota di tutte: l’amatissimo “Signore delle cime”.

“Saremo presenti per accompagnare la cerimonia delle onorificenze della Repubblica Italiana, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – dicono I Crodaioli – ed avremo l’onore di poter eseguire un concerto presso la Cappella Paolina in Quirinale,

che sarà trasmesso in diretta radiofonica su RADIO3”. Per chi volesse assistere dal vivo allo speciale momento musicale, ci sono 200 posti a sedere e c’é la possibilità gratuita di prenotarsi, sia online sul sito del Quirinale che telefonicamente allo 0639967557. Le prenotazioni sono state aperte ieri e i posti stanno andando a ruba.