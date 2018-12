ARZIGNANO – Domani asfaltature in via Leopardi e via Capitello

L’Amministrazione Comunale di Arzignano comunica che nella giornata di domani mercoledì 5 dicembre verranno eseguiti i lavori di asfaltatura di una parte di via Leopardi di Arzignano. Si procederà con la fresatura e nuova asfaltatura per circa 35 metri complessivi. Il costo dell’intervento è di 3.100 mila euro. “I lavori verranno completati in una sola giornata – commenta il consigliere delegato alle Asfaltature, Giorgio Pozzer. “Il piccolo intervento rientra nel vasto piano di risistemazione delle vie di Arzignano. Via Leopardi, strada cieca e residenziale, presentava da tempo degli ammaloramenti”. Sempre domani, verranno eseguiti anche i lavori di asfaltatura di una parte di via Capitello. Si procederà con la fresatura e nuova asfaltatura per circa 45 metri complessivi. Il costo dell’intervento è di 3.200 mila euro. “Anche in via Capitello, strada collinare soggetta ad ammaloramenti, abbiamo deciso di intervenire. E’ uno dei tanti interventi che stiamo eseguendo in questi giorni” – commenta Pozzer. “Ci scusiamo per il disagio con i cittadini ma siamo certi che il nostro sforzo porterà beneficio agli arzignanesi”.