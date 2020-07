ARZIGNANO – Al Mattarello (causa maltempo) ‘Il frigorifero lirico’

Teatro inArzignano

ATTENZIONE! Lo spettacolo per famiglie di questa sera sarà spostato al Teatro Mattarello causa maltempo

INGRESSO GRATUITO

Venerdì 24 Luglio – Teatro Mattarello, ore 21.15

Il frigorifero lirico

Opera lirica in un frigorifero ispirata al “Vascello Fantasma” di R. Wagner Di notte non riesce a dormire. Entra in una cucina minuscola. La luna alla finestra assorbe tutti i suoi pensieri. Beve qualcosa e apre il frigorifero.

Il mondo gira e rigira nella sua testa e nulla sembra distogliere i pensieri dell’uomo dall’astro illuminato. Voci escono dal frigorifero, come se qualcuno fosse rinchiuso al suo interno. A volte basta un pensiero, un segno e tutto trasfigura.

Spettacolo per famiglie di Tam Teatromusica – Antonio Panzuto (Pd)

