Arriva nel Vicentino la band anti Trump

LA BAND ANTI-TRUMP ARRIVA IN ITALIA, NEL TRIVENETO UNA SOLA DATA NEL VICENTINO

Al Vinile di Rosà il ciclone punk Downtown Boys, astro nascente della sub pop di Guy Picciotto

Sabato 2 marzo al Vinile nello storico rock club di Rosà (VI) arrivano dagli Stati Uniti i Downtown Boys in una delle date dell’atteso tour europeo.Famosi per le infuocate esibizioni live, i Downtown Boys usano la loro feroce energia per unire la gente contro il razzismo, l’omofobia, il capitalismo, il fascismo e tutte le altre cose che provocano qualsiasi forma di chiusura mentale e sentimentale. Dopo “Full Communism” del 2015, ad Agosto 2017 è uscito su Sub Pop Records/Audioglobe, il primo disco che la band produce per la label di Seattle, “Cost of Living” prodotto da Guy Picciotto dei Fugazi, una delle figure più mitologiche della storia dell’indie-rock (già produttore di Blonde Redhead e The Gossip).

I Downtown Boys, con i loro slogan, grooves ripetitivi e riff ipnotici veicolano un messaggio sociale al giorno d’oggi quanto mai necessario, raccogliendo l’eredità di altre band come i Public Enemy ed i Rage Against the Machine.

Ad esempio “A Wall”, brano di denuncia verso le politiche anti-migratorie di Donald Trump, è ispirato alla poesia di Assata Shakur “I believe in living,” e riafferma l’idea che un muro non riuscirà mai a distruggere lo spirito e l’umanità delle persone che dovrebbe opprimere.

In apertura il live dei Bruuno, a seguire si balla con il dj set rock di Last Nite e Lamette Party.