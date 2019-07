Aggiornamento Brendola: l’incendio è finalmente sotto controllo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ecco una nota dei vigili del fuoco delle ore 17:

Da poco prima le 13, un devastante incendio sta interessando un’azienda di vernici di via Orna a Brendola (VI). Il violento rogo si è velocemente propagato per oltre un centinaio di metri lineari nei diversi capannoni posizionati tra la SP500 e l’autostrada A4.

Al momento non si hanno notizie di persone ferite o rimaste coinvolte. La colonna di fumo nero denso è visibile a chilometri di distanza. Le squadre arrivate in prima battuta da Vicenza, Lonigo, e Arzignano e successivamente dai comandi di Verona, Padova, Treviso, Rovigo e Venezia con una ventina di automezzi e oltre 60 operatori richiamati in servizio, hanno iniziato l’opera di contenimento dell’incendio, che rischiava di oltrepassare la strada provinciale potendo interessare anche le aziende al di là della provinciale.

L’autostrada in direzione Venezia tra i caselli di Montebello e Montecchio è stata chiusa per potere operare il contenimento delle fiamme dall’autostrada e spegnere le barriere antirumore coinvolte nel rogo. Alle ore 15.30 l’incendio è stato posto sotto controllo, anche se continua a bruciare e produrre un’alta colonna di fumo. Sul posto anche il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) dei vigili del fuoco di Mestre.