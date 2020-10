Abilmente rinnova l’arte del ricamo con le influencer

Le tradizioni più belle non spariscono, semplicemente si adattano ad un presente in continuo movimento. Ad Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group (IEG) in programma dal 14 al 18 ottobre a Vicenza per la 15esima edizione, l’antica arte del ricamo è più viva che mai grazie alla passione delle nuove generazioni, che attraverso mezzi e linguaggi della contemporaneità rielaborano in chiave moderna uno dei patrimoni culturali del nostro Paese.

Nella Hall 7 del quartiere fieristico, cinque giorni con oltre 30 corsi prenotabili online sul sito di manifestazione, oltre a eventi e dimostrazioni tecniche che permettono a cultori e principianti delle arti di filo di mettere alla prova la propria manualità grazie alla sicura guida delle creative.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a grande richiesta #INSTAEMBROIDERY (nella Hall 7), progetto nato dalla collaborazione con la rivista Giuliana Ricama che coinvolge cinque progetti di giovani artiste del ricamo diventate vere e proprie influencer grazie ad Instagram. Animo vintage e grafiche moderne si fondono nelle creazioni di Chiara e Pola di @parlamidilana; Patrizia Silingardi (@patrizia_silingardi) si ispira all’acquerello giapponese e ai colori della primavera; originali e di forte impatto emotivo sono poi le opere di Valentina Dentello, in arte @embroide.red, in cui il filo rosso è l’inchiostro con cui scrivere storie. E poi Elisabetta di @mnemosine.handmade, amante di arte e archeologia, che con i suoi lavori mantiene vivo il ricordo del passato e delle tradizioni. Simboli votivi e linguaggi segreti sono gli ingredienti delle opere di Gloria di @acupingere, appassionata di atmosfere magiche e folklore.

Per il secondo anno consecutivo, ad Abilmente anche la Corporazione delle Arti, associazione di categoria delle insegnanti di Arti di Filo italiane nata con lo scopo di divulgare, rivalutare e promuovere il riconoscimento del ricamo, del merletto e del cucito non sartoriale, che propone un ricco programma di eventi come la Prova d’Arte della Corporazione, che premierà le specializzate del settore con un attestato di merito, e il primo Erasmus Day internazionale con un programma di formazione dedicato agli adulti. E ancora, decine di opere in mostra e spazio alle presentazioni dei libri di Laura Sperandio (Sfilature d’Autore), Maria Rita Faleri (I miei retini), Paola Matteucci (Ricamo su tulle), Elena Pigozzi (L’ultima ricamatrice) e Sara Paci (Ars Acu Pingendi).

Ma la Hall 7 ha ancora tante sorprese in serbo per gli appassionati del ricamo e del merletto. Qui esperti e neofiti potranno mettersi alla prova sotto la guida delle insegnanti di otto Scuole del Ricamo, che saranno a disposizione per insegnare l’antica arte degli orpelli. L’expertise made in Veneto sarà rappresentato da: Gruppo Arianna Fondazione Domani per Voi, “Monteforte Ricama” di Emanuela Losco, I libri di ricamo di Giuliana Buonpadre e Manufacta. Dal Friuli Venezia Giulia verrà la Scuola Pordenone Ricama, dalle Marche l’Associazione “Il Filo che conta” e dalla Lombardia le Scuole Le Creazione di Anna – L’arte del pizzo Chiacchierino e L’hobby di lavorare di Patrizia Arditi.