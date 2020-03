A Vicenza scatta la gara di solidarietà tra i ristoratori per il San Bortolo

A Vicenza è scattata la gara di solidarietà tra ristoratori per consegnare pasti ai nostri “angeli in camice” che operano all’ospedale San Bortolo.

E’ nata anche una pagina facebook a supporto dell’iniziativa, promossa da Monica Todescato e Monica Trevisan: PausaSospesa Pro Medici Infermieri e Operatori Ospedale S. Bortolo Vicenza. Aderire è semplice: si ordina una consumazione (può farlo chiunque di noi) e la si paga da casa, e il tutto viene consegnato dai ristoratori in ospedale in tutta sicurezza.