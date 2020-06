A CHIAMPO UN CONCORSO DI IDEE PER CREARE UNA PORTA D’INGRESSO ALLA CITTÀ

Via Pace è il biglietto da visita di Chiampo e ingresso principale alla città: il Comune ha lanciato un concorso di idee per creare una passerella che collegherà via Pace alla zona della Pieve. Ma non solo: ne parlano l’Assessore all’Urbanistica Massimo Masiero e il Sindaco Matteo Macilotti. Servizio di Paolo Usinabia.