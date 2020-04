A Brendola riapre l’ecocentro ma solo su appuntamento

Riapre l’ecocentro di Brendola, ma solo su appuntamento e per il conferimento urgente e indifferibile di verde e ramaglie provenienti da lavori di potatura e giardinaggio privati. Lo ha deciso il Comune di Brendola, in accordo con Agno Chiampo Ambiente e dopo confronto con i Sindaci dell’ovest vicentino e il Prefetto di Vicenza. “È un’apertura straordinaria e saltuaria concessa solo per la ricezione programmata del rifiuto verde e delle ramaglie – spiega il sindaco Bruno Beltrame – il tutto per evitare possibili insorgenze di problematiche igienico-sanitarie. Ci si può recare all’ecocentro, e lo sottolineo, soltanto per questo indifferibile motivo”. L’ecocentro sarà quindi aperto solo nei giorni 14, 16, 17 e 18 Aprile dalle ore 14:00 alle ore 17:30. L’accesso all’ecocentro di via Einaudi 2 sarà consentito esclusivamente previa prenotazione al numero telefonico 328/4222389, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00. Gli operatori daranno indicazioni su giorno e orario in cui sarà consentito l’accesso. Ci si dovrà recare all’ ecocentro muniti di autocertificazione con cui si attesta il conferimento per motivi igienico-sanitari. Si potrà accedere solo con auto – non con furgoni o altri mezzi – e soltanto una volta alla settimana. “Poi se le persone rispetteranno le regole e non abuseranno del servizio lo riproporremo – conclude il Sindaco Beltrame – come sempre, invito tutti i cittadini a rimanere a casa”.