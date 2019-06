5.000 euro di borse di studio dalla libreria per gli studenti

Oltre ai molti servizi che, negli anni, la libreria La Bassanese ha studiato per migliorare, facilitare e far risparmiare le famiglie, quest’anno una nuova opportunità viene sperimentata per aiutare ancora di più i clienti che affidano alla libreria la propria prenotazione testi per l’anno scolastico 2019-2020. Al termine dell’acquisto dei testi, infatti, ogni alunno avrà la possibilità – gratuitamente – di scegliere la cartolina “ Vinci una Borsa di Studio”. Se sceglierà una delle 50 cartoline vincenti messe a disposizione della libreria avrà la possibilità di vincere 100€ in buoni acquisti cultura per libri e testi scolastici. A fine settembre sarà organizzata la Festa di Assegnazione pubblica ai clienti con le cartoline vincenti che avrà luogo in libreria sabato 28 settembre dalle ore 17. Questa operazione promozionale, in linea con le direttive legislative vigenti, è la prima in Italia fatta da una libreria, ente privato, da oltre 50 anni vicina al mondo della scuola bassanese.

Come nasce questa idea? “ Nasce per essere ancora più vicini agli oltre duemila clienti che ogni anno si affidano a noi – afferma il proprietario della libreria La Bassanese Marco Bernardi – in questi periodi economicamente più difficili abbiamo voluto investire nel nostro territorio con una formula promozionale aggiuntiva di ulteriore aiuto. Abbiamo investito 5.000,00€ solo per i nostri clienti, differenziandoci dagli altri, organizzando un gioco a estrazione che andrà a beneficio di chi ha prenotato tutti i libri da noi. Questo plafond di borse di studio si aggiunge ad altre forme di aiuto istituzionale già in atto, non sostituisce le promozioni che la libreria già prevede, ma le implementa. E’ una formula aggiuntiva ai servizi già in essere”.

E quali sono i servizi gratuiti che la libreria La Bassanese mette già a disposizione ai proprio clienti? “Innanzitutto, con la nostra collaborazione, da oltre 10 anni funziona il Mercatino-Official, lo scambio di testi usati nel quale i nostri clienti possono risparmiare dal 40 al 50% sul prezzo di copertina dei testi scolastici. 3 mesi ininterrotti di scambio-vendita di testi usati messi a disposizione dall’associazione culturale, i cui proventi sono reinvestiti nel territorio in ambito esclusivamente culturale, organizzando e supportando economicamente la manifestazione Incontri senza censura, giunta quest’anno alle 26^ edizione. Da quest’anno i nostri clienti saranno avvisati via sms quando saranno disponili i loro testi nuovi o usati e potranno tranquillamente attendere le comunicazione senza dover venire alla cieca, con un risparmio notevole di tempo e denaro”. Oltre a queste innovazioni, nel sito della libreria è possibile scaricare gratuitamente le liste di tutte le scuole del territorio con un clic e da un unico sito senza perdere tempo per cercarli nei siti istituzionali.

Inoltre la libreria La Bassanese, assieme al gruppo Le librerie d’Autore, si è dotata da oltre 2 anni di una APP scaricabile gratuitamente – Le Librerie – con la quale i nostri clienti possono controllare 24h su 24 lo stato della loro prenotazione testi.

Chi può vincere le borse di studio messe a disposizione dalla libreria La Bassanese? Solo i clienti che acquistano esclusivamente in libreria o al Mercatino-Official la lista completa dei testi nuovi e/o usati che saranno utilizzati dalla scuola frequentata. Al termine dell’ultimo libro ritirato il cliente con le caratteristiche sopra descritte, potrà scegliere la cartolina “vinci una borsa di studio” e, in caso di vincita, sarà consegnato un assegno del valore di 100€ in buoni cultura acquisto libri valido dal 30/9/2019 al 30/9/2020, in modo tale da coprire la spesa scolastica o culturale dell’anno scolastico o universitario successivo.

Per chi volesse vendere i propri testi usati, la raccolta è iniziata il 15 giugno e si prolungherà fino al 31 agosto. La vendita, da quest’anno, sarà attivata via sms ad ogni cliente, un’evoluzione dei software utilizzati per dare la certezza di trovare i testi desiderati. Ulteriori informazioni, orari e alt