Acqua Recoaro protagonista a Vinitaly&TheCity

Recoaro, acqua del Veneto da sempre legata al suo territorio d’origine e promotrice dei maggiori eventi di rilievo della regione, partecipa anche quest’anno in qualità di sponsor e fornitore ufficiale a Sorsi d’Autore, manifestazione che si svolge all’interno di Vinitaly & the City, l’evento fuori salone che si tiene nel cuore di Verona dal 5 all’8 aprile in occasione dell’importante appuntamento fieristico di Vinitaly.

Giunto ormai alla sua ventunesima edizione, Sorsi d’Autore è un evento che si pone come obiettivo quello di valorizzare il territorio veneto attraverso il connubio ideale tra cultura e gastronomia, e quindi perfettamente in linea con i valori del brand.

Durante il ricco palinsesto di eventi all’interno delle prestigiose Ville Venete, con ospiti del calibro di Paolo Hendel, Pierfrancesco Diliberto (Pif), Damiano Carrara e Patrizio Roversi, Acqua Recoaro sottolinea al meglio il binomio cibo e territorio: i partecipanti avranno infatti la possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, esaltate al meglio dal gusto unico dall’acqua del Veneto per eccellenza nelle sue bottiglie più iconiche, Vanity e Cool.

A proposito di Recoaro

L’Acqua Oligominerale Recoaro, da sempre apprezzata per la sua leggerezza ed il basso contenuto di Sodio, nasce nell’incantevole Conca di Smeraldo, un’area incontaminata circondata dalle Piccole Dolomiti. La particolarità del suo luogo di origine e l’attenzione dedicata al processo produttivo le conferiscono un gusto che è riconosciuto e amato dal 1927.

L’Acqua Oligominerale Recoaro, grazie alle caratteristiche del terreno da cui ha origine, si contraddistingue per un basso contenuto di Sodio (0,9 mg/L); i Sali minerali e oligoelementi acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso sotterraneo le conferiscono un gusto delicato ed equilibrato, rendendola una preziosa alleata per il benessere quotidiano.