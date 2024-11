Zaia inaugura al San Bassiano la nuova sala operatoria domotica e multimediale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Diventa realtà l’innovativo progetto annunciato circa un anno fa: all’ospedale San Bassiano è stata inaugurata questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, la nuova sala operatoria domotica e multimediale, con dotazioni tecnologiche e concept all’avanguardia, frutto di un investimento di oltre 600 mila euro reso possibile anche grazie al contributo fondamentale dell’Associazione E.L.I.O.S Onlus.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

«Il San Bassiano è da sempre per vocazione un ospedale ad altissima tecnologia – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – e oggi proseguiamo questa tradizione inaugurando per una sala operatoria di nuova generazione. La presenza oggi del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ci onora e conferma il contenuto fortemente innovativo del progetto, che rappresenta un vanto non solo per l’ospedale di Bassano e per la nostra Azienda, ma credo per la sanità pubblica di tutto il Veneto. Sono convinto che la disponibilità di una sala operatoria così avanzata non sarà solo un formidabile strumento a supporto delle abilità e competenze dei nostri chirurghi, ma potrà essere anche un ulteriore motivo di attrazione per i nuovi medici e specializzandi che entrando a far parte del nostro staff potranno fare esperienza su una tecnologia estremamente avanzata, che rappresenta il futuro e che attualmente solo pochi ospedali in Italia, e anche all’estero, possono offrire».

Un primo elemento di forte innovazione riguarda gli avanzati sistemi domotici che consentono all’equipe chirurgica, con un semplice gesto delle mani, di controllare i parametri delle apparecchiature, richiamare alcune funzionalità e controllare il sistema di illuminazione ambientale. Inoltre la sala è dotata di un sistema di illuminazione a LED integrato nel soffitto e di una speciale lampada con sensori 3D in grado di ridurre le ombre indesiderate, garantendo una visione chirurgica ottimale e riducendo la necessità di regolazioni manuali.

Parallelamente, la nuova sala operatoria è all’avanguardia anche nella multimedialità, con la possibilità di gestire segnali 4K e in 3D con la massima immediatezza per gli operatori, flessibilità e facilità di accesso.

Inoltre un sofisticato sistema di telecamere e collegamenti video consente di riprendere gli interventi da diverse angolazioni e registrare e\o trasmettere le immagini in diretta in altre sale operatorie del San Bassiano o anche di altri ospedali, direttamente alla sala conferenza dell’ospedale o ancora su dispositivi personali (PC, ma anche smartphone e tablet).

La realizzazione della nuova sala operatoria ha consentito anche un aggiornamento completo di tutti i rivestimenti e gli impianti elettrici, di ventilazione, e gas medicali, garantendo così i più elevati standard si sicurezza, igiene ed ergonomia per gli operatori.

Tutte innovazioni che cambiano l’esperienza in sala operatoria per i chirurghi, come spiega il dott. Michele Antoniutti, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale di Bassano: «Dal punto di vista operativo la nuova sala è un enorme balzo in avanti: cambia la qualità delle immagini, tutti gli schermi possono essere con facilità spostati e utilizzati nel miglior modo a seconda del tipo di intervento che viene eseguito, e vi è inoltre la possibilità di automatizzare la strumentazione e le interazioni con tutti gli strumenti tecnologici della sala operatoria. Questo chiaramente permette al chirurgo di poter svolgere anche interventi molto complessi, specie in chirurgia mininvasiva, con migliore precisione e sicurezza. Non solo, la possibilità durante un intervento di entrare direttamente in contatto, condividendo le immagini, con la Radiologia o anche con gli studi di colleghi interni o esterni all’ospedale può essere di grande aiuto in alcune fasi dell’intervento chirurgico».

Allo stesso tempo la possibilità di riprendere gli interventi e condividere le immagini rappresenta anche una formidabile opportunità per la formazione continua, e proprio su questo aspetto richiama l’attenzione il dott. Antonio di Caprio, Direttore Sanitario dell’ULSS 7 Pedemontana: «La possibilità di riprendere e trasmettere gli interventi su una pluralità di dispositivi, con grande qualità delle immagini, facilità di utilizzo e versatilità, sarà uno strumento essenziale per un ospedale che ambisce a essere un riferimento. Questo infatti consentirà ai nostri specialisti di essere ancora più coinvolti negli eventi di formazione e aggiornamento professionale, favorendo ulteriormente la condivisione delle best practice e il confronto tra specialisti interni ed esterni all’Azienda. In poche parole, sarà uno strumento di ulteriore crescita per tutti».

«Come Associazione – spiega la presidente dell’Associazione E.L.I.O.S Onlus – siamo estremamente orgogliosi di inaugurare la nuova sala operatoria multimediale. Questo importante traguardo va ben oltre la semplice realizzazione di un progetto: rappresenta la concretizzazione di un desiderio condiviso e il rafforzamento di un sodalizio profondo tra la nostra Associazione Elios Onlus e l’Ospedale di Bassano. L’obiettivo comune è chiaro: migliorare la qualità della sanità pubblica sul nostro territorio affinché i medici e gli infermieri possano trovare gratificazione nel lavorare con strumenti all’avanguardia e i cittadini possano accedere a cure sempre più efficaci e avanzate. Un sentito ringraziamento va ai nostri associati, il cui impegno e supporto hanno reso possibile questo importante contributo per il benessere della nostra comunità, ma anche a quanti, privati cittadini, con la loro anche piccola donazione alla nostra Associazione, hanno voluto dare il loro proprio sostegno alla causa. È un momento di grande orgoglio per tutti noi, e siamo felici di poterlo condividere con coloro che credono e investono in una sanità pubblica migliore».

«Si tratta di un investimento importante – sottolinea Nicola Finco, Sindaco di Bassano del Grappa – in grado di dare ai nostri cittadini una risposta concreta in termini di innovazione. Da sempre la sanità rappresenta uno dei temi centrali della mia agenda politica, non solo per la città di Bassano per l’intero territorio, e ringrazio il Presidente della Regione, Luca Zaia, per la sua presenza costante nel territorio e l’attenzione verso le tematiche della sanità, per le quali mi sono sempre impegnato anche da consigliere regionale. Ringrazio inoltre l’Associazione E.L.I.O.S. Onlus per il contributo essenziale che ha dato per la realizzazione di questa nuova sala operatoria, che speriamo rappresenti il primo passo verso un nuovo percorso di rilancio dell’ospedale di Bassano del Grappa che, come amministrazioni e conferenza dei sindaci, continueremo a sostenere e incentivare».