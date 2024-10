Weekend con la StrArzignano, che compie 10 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sta per arrivare il momento di StraKids&GiocoAtletica e della decima Edizione della StrArzignano-Trofeo Autovega (sabato 5 e domenica 6 ottobre 2023), una delle gare podistiche più importanti del veneto, organizzata dalle società Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino in collaborazione con il Comune.

Una grande festa dello sport che vede impegnati 200 volontari e che ha raccolto negli anni scorsi moltissime adesioni, con un rapporto sempre più stretto con le istituzione scolastiche e l’associazionismo sportivo.

L’atletica torna quindi protagonista delle piazze e delle strade di Arzignano sulla base di uno schema consolidato che attrae i runners per la sfida agonistica nazionale (nel 2022 campionato regionale individuale giovanile, assoluto e master) e offre lo spazio a tutti grazie alle non competitive. Quest’anno la festa dei 10 anni di Strarzignano: nel 2014 la prima edizione che già rappresentò un record per numeri di partecipazione e risultati cronometrici.

La manifestazione arriva dopo l’ennesima estate trionfale per l’Atletica italiana tra il dominio azzurro agli Europei di Roma e le tre medaglie di Parigi contornate da moltissimi azzurri finalisti nelle varie discipline. La “Regina degli Sport” resta così al centro dell’attenzione generale, in particolare di bambini, ragazzi, giovani e famiglie che proprio sabato 5 ottobre troveranno modo di cimentarsi con le prove di corsa, lanci e salti proposti in piazza nel pomeriggio della vigilia della grande corsa arzignanese.

La città di Arzignano dedicherà quindi l’intero primo week-end di ottobre agli amanti della corsa e dell’Atletica con un doppio appuntamento, il primo il sabato rivolto ai bambini che dopo aver sperimentato le basi dell’Atletica potranno correre la Strakids su distante alla loro portata, ed il secondo la domenica mattina con la StrArzignano non competitiva rivolta a bambini, adulti, anziani, famiglie, scuole e associazioni sportive: una formula più che vincente come testimoniano le edizioni passate.

Dopo la presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede municipale di Arzignano, migliaia di persone sono attese a partecipare alla due giorni sportiva.

Presenti il Sindaco Alessia Bevilacqua, l’Assessore allo Sport Giovanni Lovato e i presidenti delle due società promotrici, Christian Belloni (Atl. Arzignano) e Roberto Mistrorigo (Atletica Ovest Vicentino).

“Siamo molto orgogliosi di festeggiare il decimo anniversario della StrArzignano Trofeo Autovega che conferma la propria formula con la gara nazionale Fidal sui 10km omologati sul percorso rivisitato del 2023. Per la non competitiva confermiamo i tre percorsi con distanze da 3, 7 e 12km varati con successo lo scorso anno per dare spazio a tutti. Sentiamo sempre più interesse da parte delle scuole e crescono le adesioni anche per la formula incentivante prevista per le associazioni sportive e le palestre. Questo ci permetterà di raggiungere le migliaia di partecipanti per la non competitiva perché daremo importanti riconoscimenti alle Scuole e ai Gruppi Sportivi che sapranno coinvolgere numerose famiglie. Sosterremo anche le associazioni di volontariato che collaboreranno con noi. Questo in particolare grazie a Euroventilatori” – dichiara Christian Belloni, presidente Atl. Arzignano. “Al sabato aspettiamo bimbi e genitori in Piazza per sperimentare corsa, salti e lanci e la corsa con la Strakids avendo già avviato i corsi di Atletica 2024/25 rivolti a tutti sia ad Arzignano sia a Montecchio Maggiore. Grazie alla Strà rinnoveremo il bonus atletica per le famiglie a basso reddito. Chissà che in molti abbiano modo di seguire l’esempio dei nostri sprinter Giulia Fongaro e Davide Giambellini, da bambini partecipanti alla StrArzignano e adesso ai vertici della velocità italiana giovanile e assoluta.”

“StrArzignano Trofeo Autovega si conferma uno dei più importanti eventi di running agonistico del 2024 in Veneto sulla distanza dei 10 km” – aggiunge Roberto Mistrorigo, presidente Atl. Ovest Vicentino. “L’Atletica sta crescendo moltissimo nell’ovest vicentino grazie all’impegno della nostra società in abbinata ad Atletica Arzignano, grazie anche ai numerosi progetti che abbiamo in corso con le Scuole del territorio. Di questo siamo molto orgogliosi perché possiamo far vivere l’esperienza sportiva e formativa dell’Atletica a tantissimi bambini, ragazzi e giovani. Tutto ciò verrà valorizzato negli anni dall’impulso al settore assoluto (over 15) che abbiamo dato con la costituzione nel 20223 di Atletica Pedemontana Veneta che aggrega, oltre alle nostre, realtà primarie come Marconi Cassola e Novatletica Schio”.

Sabato 5 ottobre al pomeriggio in piazza con i più piccoli

Sabato 5 ottobre sarà la volta della StraKids&GiocoAtletica, un evento non agonistico dedicato esclusivamente ai bambini e ai ragazzi (dai 3 ai 14 anni) e totalmente gratuito grazie allo sponsor AutoVega.

In Campo Marzo sarà allestito un mini villaggio dedicato alla sperimentazione delle varie discipline dell’Atletica Leggera: corsa, corsa con ostacolini, prove di lancio e di salto, attivo dalle 16:00 alle 17:00. Presente lo Staff tecnico dell’Atletica Arzignano/Atletica Ovest Vicentino e alcuni campioncini di casa. Al termine spazio alla tradizionale StraKids che permetterà ai giovanissimi di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle piazze del centro cittadino. Alla fine della manifestazione, con il solo scopo di far divertire i bambini, saranno consegnati gadget e omaggi a tutti i partecipanti.



Domenica 6 ottobre appuntamento con StrArzignano, decima edizione: la corsa per tutti!

Domenica 6 ottobre alle 10 scatterà la StrArzignano agonistica Trofeo Autovega per gli agonisti tesserati impegnati sui 10km della gara inserita nel calendario nazionale della FederAtletica, su percorso omologato, rinnovato nel 2023, che si svilupperà (tranne un brevissimo sconfinamento su Chiampo) sul territorio di Arzignano. Ricco pacco gara come da tradizione con accessori sportivi, cosmetici di qualità, integratori per lo sport, omaggio e tante altre sorprese! Le iscrizioni sono già attive da luglio sulla piattaforma on-line Evodata-Endu e presso Autovega (Arzignano) e Km Sport (San Martino B/A). Per le società previsti sconti con almeno 11 partecipanti e modalità di iscrizione dedicate specificate nel sito www.strarzignano.it sezione agonistica.