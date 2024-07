VICENZA – Venerdì all’Astra la narrazione sensoriale interattiva per bambini con ‘Il Diario di Sofia’

La narrazione sensoriale interattiva per bambini dai 6 agli 11 anni

Il Diario di Sofia

Lo spettacolo in scena al Teatro Astra di Vicenza venerdì 12 luglio alle 20.30 e sabato 13 luglio alle 10.30

Le pagine di un diario, alcuni pezzi della nave sconquassata dalla tempesta e gli abitanti della nave che si sono separati e poi riuniti, poiché nessuno si salva da solo. Una Cicogna nera che ha perso il suo stormo ed è in cerca di cibo. Le radici dell’Albero del Sole da piantare. Il grano in cui affondare le mani per scoprire come coltivare le cose vere. Infine, una foto d’infanzia che ricorda a Sofia il valore di una grande amicizia.

Il Diario di Sofia, lo spettacolo di narrazione sensoriale interattiva con laboratorio per bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni che andrà in scena venerdì 12 luglio 2024 alle 20.30 e sabato 13 luglio alle 10.30 nel giardino del Teatro Astra, si delinea attraverso un percorso condiviso con le bambine e i bambini della storia originaria. Per ogni capitolo, un’azione creativa. Tratto da “La nave degli incanti” di Riccardo Spagnuolo, con la produzione di Gommalacca Teatro, con Carlotta Vitale, la direzione creativa e il ri-adattamento testi di Andrea Ciommiento, l’organizzazione generale di Mimmo Conte e la direzione di scena e tecnica di Vincenzo Pacilio, Il Diario di Sofia racconta alcuni personaggi della storia originale attraverso il punto di vista dei bambini e delle bambine, invitate non solo tramite l’ascolto ma anche con l’esperienza diretta e attiva. L’uso di materiali come tempere, corde in juta, veli-seta, vasche di grano e bottiglie di vetro colorato, promuovono una esperienza narrativa tattile volta alla riscoperta non solo di una storia ma di un luogo, attraverso azioni creative che fanno avanzare il Pubblico all’interno di un ambiente ricreato.

La Piccionaia inserisce Il Diario di Sofia nel cartellone estivo di Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso per stimolare bambini e famiglie a interagire, avvicinandoli sempre di più al teatro contemporaneo e innovativo.

La Nave degli Incanti

La storia della Nave degli Incanti è stata scritta, in co-creazione, da Riccardo Spagnulo insieme a circa 200 cittadini lucani, tra il 2018 e il 2019, nel corso di vari laboratori intergenerazionali e appartenenti a cinque comunità: Potenza, Albano di Lucania, Calciano-Oliveto Lucano-Garaguso, Ferrandina e Matera.

La drammaturgia originale, affonda le sue radici nella materia emersa dalla ricerca-azione condotta nelle comunità lucane nel corso del 2017, ed ha rivelato un patrimonio culturale popolare contemporaneo, generando la nascita di vari personaggi fantastici – il pesce bambino Milo, l’Incantatrice delle rocce, l’Alchimista, la Cicogna Nera, Madre Luce, il Signore Oscuro – e uno spettacolo ad episodi in cinque tappe, capaci di sospingere il viaggio della Nave degli Incanti, una imponente nave viaggiante su ruote, ideata e co-prodotta da Gommalacca Teatro nel progetto “Aware” selezionato e coprodotto da Fondazione Matera 2019. Nell’estate del 2021 a distanza di due anni in una serie di azioni di focus e creazione drammaturgica, siamo ritornati a raccontare la storia della piccola protagonista Sofia proprio nel borgo della Martella a Matera, l’ultima tappa della Nave nel mese di luglio del 2019.

Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso

Un arcobaleno negli occhiali, il colore che viene esaltato dai fiori: l’immagine dell’illustratrice Cass Urquart rappresenta “Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso”, la terza edizione de La Piccionaia che coinvolgerà bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Spettacoli serali, eventi pomeridiani, pièce teatrali per famiglie, centri estivi, Silent Play e una rassegna settembrina riempiranno l’estate vicentina, allargata anche in provincia. Come un arcobaleno, il cartellone estivo curato dal Centro di Produzione Teatrale de La Piccionaia sarà un viaggio tra sogno e magia, tra paesaggi e rilettura dei classici.

Con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim, “Terrestri in viaggio – Il festival dello spettatore curioso” è un progetto di rete, che coinvolge, oltre al Comune di Vicenza, anche il Comune di Valdagno, il Comune di Colceresa, il Comune di San Vito di Leguzzano.

L’evento Il diario di Sofia è realizzato nell’ambito del progetto Take s STEP – Sustainable Territories & European Participation, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il bando Citizens’ voice: how to get engaged on EU values and policies promosso da ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale e realizzato da La Piccionaia, LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale, VeZ Veneto Ecologia Z Generation, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, Assemblea Cascina Carpaneda Bene Comune.

Famiglie Curiose

Dopo Circolo Popolare Artico, il primo appuntamento del ciclo di tre spettacoli per bambini e adulti, Il Diario di Sofia è il secondo appuntamento per Famiglie Curiose. A concludere la rassegna all’interno di Terrestri d’estate – Festival dello spettatore curioso sarà, sabato 20 luglio 2024, Home sweet home di e con Roberto Capaldo, co-prodotto da Residenza I.DRA.

Informazioni, prenotazioni e prevendite

I biglietti (unico 5€) sono prenotabili e acquistabili all’Ufficio Teatro Astra, in contrà Barche 55 a Vicenza (tel. 0444323725 – mail info@teatroastra.it).