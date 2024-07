VICENZA – Theama Teatro apre a luglio i “Salotti Urbani”

Nel mese di luglio una serie di spettacoli ed eventi: ogni giovedì al Bixio e ogni lunedì in tour nei quartieri.

Si apre giovedì 4 luglio, alle 21.15 la seconda edizione di “Salotti Urbani”, ciclo di spettacoli estivi sottotitolati “Oltre il giardino”, che Theama Teatro ha ideato e organizzato in collaborazione con L’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e il sostegno di AgsmAim.

L’atmosfera è quella del “Salottino all’aperto” allestito all’esterno del Teatro Spazio Bixio (ingresso via del mille,41), che oltre ad un repertorio di spettacoli con cadenza settimanale nei giovedì del mese di luglio (e un venerdì), offre anche un servizio bar.

Il cartellone viene inaugurato, come detto, giovedì con Picciridda, che nel dialetto siciliano significa piccola e che racconta della famiglia d’origine di Alessandra Bannino, ideatrice dello spettacolo che fondendo assieme danza, canzoni e poesie richiama le immagini e le suggestioni di un tempo passato, l’infanzia di tre sorelle e delle estati in vacanza a Favignana, una delle tre Isole Egadi.

Danzano Annalisa Bannino, Laura Chemello, Francesca Molon; Voce recitante Vittoria Bianchini; Canzoni e testi Rosa Balestreri; Poesie di Goliarda Sapienza.

Sempre nel mese di luglio, ma i lunedì, a partire dalle ore 19.30, con ingresso libero senza prenotazione, Theama si sposterà in alcuni quartieri periferici per proporre un “Giro d’Italia” tra musica e parole, con Thierry Di Vietri e e (in alternanza) Aristide Genovese, Anna Zago, Piergiorgio Piccoli

Info complete su tutti gli eventi di Salotti Urbani: teatrospaziobioxio.com; Giardino del Teatro Spazio Bixio: prenotazione consigliata; ingresso 12 euro; Periferie: ingresso gratuito senza prenotazione. Info e prenotazioni: info@theama.it – 0444.322525

In caso di pioggia gli eventi del Giardino si terranno all’interno del Teatro Spazio Bixio; (ingresso in via Mameli 4).