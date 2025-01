Vicenza – Sicurezza: Rucco denuncia il blocco dell’installazione delle telecamere TargaSystem

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ex sindaco di Vicenza, ora consigliere comunale di minoranza in quota Fratelli d’Italia, Francesco Rucco, sulla sicurezza e le telecamere a Vicenza.

“Lo diciamo da mesi, la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta per l’amministrazione comunale,” dichiara Francesco Rucco, esponente di Fratelli d’Italia, già sindaco, commentando il recente aumento di furti e rapine che stanno colpendo la città.

“Negli anni scorsi, grazie alla collaborazione con il Comitato Ordine e Sicurezza, erano stati pianificati e installati i primi sistemi targasytem in zone strategiche del territorio comunale, un passo fondamentale per prevenire i reati predatori e facilitare l’identificazione dei responsabili. Tuttavia, la mancata prosecuzione di questo progetto e l’assenza di risorse economiche dedicate nel bilancio di previsione rappresentano un segnale preoccupante di disattenzione nei confronti di una questione così urgente.”

Rucco evidenzia come “il recente furto avvenuto in piazza Biade è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. La sospensione dell’installazione delle telecamere targasytem rende più difficile risalire agli autori di crimini come furti e rapine, aumentando il senso di insicurezza tra i cittadini e i commercianti.”

Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di un piano straordinario per la sicurezza, che includa il completamento dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza previsti e un incremento del presidio sul territorio. “Non possiamo permettere che Vicenza diventi terreno fertile per la criminalità. Serve una risposta chiara e decisa da parte dell’amministrazione, e noi di Fratelli d’Italia continueremo a vigilare affinché la sicurezza resti al centro dell’agenda politica della città.”