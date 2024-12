Vicenza – Ruba salmone e lo nasconde sotto i pantaloni: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri intorno alle 12.00, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Vicenza sono intervenuti in un supermercato del centro città a seguito della segnalazione di un tentato furto. Un addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo sorpreso a nascondere diverse confezioni di salmone all’interno dei pantaloni, all’altezza della cintura, per poi superare le casse senza pagare.

La refurtiva, del valore di circa 70 euro, è stata recuperata e restituita.

L’uomo, identificato e condotto in Questura, ha cercato di giustificare il gesto spiegando che alcuni amici e parenti, arrivati inaspettatamente a casa sua, lo avevano colto impreparato per il pranzo. In un momento di difficoltà economica, aveva pensato di improvvisare un piatto di penne al salmone.

Il tentativo di spiegazione, però, non gli ha evitato una denuncia per il reato di furto. La Polizia ha inviato gli atti all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.