Vicenza – Rinascita dell’area ex Zenith: incontro pubblico martedì

Martedì 28 gennaio, alle 18.30 a Villa Tacchi, l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi presenterà l’intervento di rigenerazione urbana previsto nell’area dell’ex Zenith di via Fabbri. L’incontro pubblico aperto ai cittadini si svolgerà in occasione dell’avvio del cantiere e vedrà anche la presenza dei progettisti.

«Grazie a questo intervento di rigenerazione urbana sparirà un altro buco nero della città – sottolinea l’assessora Cristina Balbi -. Al posto dell’impianto produttivo dimesso da oltre 15 anni verranno infatti realizzati tre edifici ad uso residenziale, con un’area verde comune, 15 parcheggi pubblici e un nuovo tratto di marciapiede. Un intervento quindi che risponderà alla richiesta abitativa di questa parte della città, portando nel quartiere anche nuove funzioni pubbliche».

Il progetto prevede, contestualmente alla demolizione integrale dell’ex impianto produttivo, la costruzione di tre fabbricati condominiali, su cinque piani fuori terra, con un’area verde comune interposta tra gli edifici e aree a parcheggio. Verranno realizzate inoltre delle opere di urbanizzazione pubbliche, ovvero 15 posti auto in un’area di circa 900 metri quadrati ricavata in via Fabbro e il tratto di marciapiede di collegamento tra il parcheggio e il marciapiede esistente nella vicina via G. Dian.

L’intervento di riqualificazione complessivo consentirà di ridurre sensibilmente la volumetria totale dell’insediamento, che passerà da circa 20.800 metri quadrati a circa 15.000.