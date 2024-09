Vicenza – Riconosciuto per tentata rapina e danneggiamento auto: mandato al centro per i rimpatri

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 9:00, le Volanti della Questura di Vicenza hanno riconosciuto e fermato un uomo nella zona di Campo Marzo. L’uomo, un cittadino marocchino nato nel 1996, si trovava a bordo di un monopattino quando è stato bloccato dagli agenti.

Grazie a una specifica attività d’indagine svolta nei giorni precedenti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, l’uomo era stato identificato con certezza come il responsabile di una tentata rapina avvenuta a Vicenza, in Via Maurizio, il 25 luglio scorso. In quell’occasione, il malvivente aveva infranto il vetro di un’autovettura in sosta e si era introdotto all’interno per rovistare. Tuttavia, l’arrivo del proprietario dell’auto aveva interrotto il furto, con il malvivente che, dopo aver spintonato il proprietario, era fuggito senza riuscire a rubare nulla.

La denuncia del fatto era stata formalizzata e l’autore identificato tramite un riconoscimento fotografico.

Ieri, gli agenti lo hanno riconosciuto casualmente in Campo Marzo e lo hanno fermato, accompagnandolo in Questura. Qui è stato denunciato per tentata rapina, aggressione al proprietario dell’autovettura e danneggiamento della stessa.

Inoltre, constatata la sua irregolarità sul territorio nazionale, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno avviato le procedure per l’espulsione, accompagnandolo coattivamente al Centro per Rimpatri (CPR) di Potenza, da dove sarà presto rimpatriato nel suo Paese d’origine.