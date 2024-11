Vicenza ottiene il finanziamento per creare zone cuscinetto attorno alle ville palladiane

Il Comune di Vicenza ha ricevuto un contributo di 108.000 euro dal Ministero della Cultura per finanziare il progetto “Elaborazione di una proposta di Minor Modification dei confini del Sito” riguardante la Città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto.

Il progetto prevede la definizione e l’ampliamento delle Buffer Zone, o “zone cuscinetto”, intorno alle ville Palladiane per rafforzare la protezione del Sito. Le Buffer Zone sono aree intorno al perimetro del Sito (Core Zone) che offrono un ulteriore livello di tutela e possono essere delineate anche dopo l’iscrizione come Patrimonio Unesco, previa approvazione del Comitato del Patrimonio Mondiale.

Per il Sito Città di Vicenza e le ville del Palladio, iscritto nel 1994 e ampliato nel 1996, la Buffer Zone era stata inizialmente definita solo per la città e non per le 24 ville Palladiane. Questo progetto risponde alle raccomandazioni del Centro Patrimonio Mondiale e degli ispettori della missione consultiva del 2017, che avevano suggerito un rafforzamento delle misure di protezione anche per le ville.

Inserito nel Piano di Gestione 2024-2030, il progetto ha un costo totale di 120.000 euro, coperto per il 90% dal contributo ministeriale, e avrà una durata di 18 mesi.