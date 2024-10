Vicenza – Lancia la bici contro un poliziotto ferendolo: arrestato 27enne

Verso le ore 11:20 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura di Vicenza, transitando in Viale Roma, riconoscevano un uomo – già noto per i suoi numerosi precedenti penali e/o di Polizia – destinatario della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza, emessa dal Questore.

Gli Agenti decidevano pertanto di fermarlo per i necessari accertamenti di polizia giudiziaria.

Tuttavia, questi, appena osservato l’avvicinamento dei Poliziotti, si dava alla fuga a bordo di una bicicletta. Veniva raggiunto all’altezza del Piazzale della Stazione Ferroviaria, dove scagliava la bicicletta addosso ad uno degli Agenti, appena sceso dall’autovettura di servizio per acciuffarlo, procurandogli delle lesioni personali successivamente refertate con prognosi di giorni tre.

Il malvivente veniva comunque rincorso – anche con l’ausilio di altri operatori delle “Volanti” giunti a supporto – e bloccato, dopo un nuovo inseguimento a piedi in Viale Venezia.

Accompagnato in Questura ed identificato per J. M. del 1997, cittadino del Marocco, senza fissa dimora, veniva tratto in arresto per il reato di violenza a pubblico ufficiale e denunciato per la violazione al Foglio di Via.