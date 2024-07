Vicenza – Il Festival Jamrock entra nel vivo: arriva il weekend clou

Già 6.000 presenze anche da fuori regione per il Jamrock festival, il grande evento che fino a domenica prossima anima parco Fornaci. Alla sua dodicesima edizione, il festival si conferma capace di portare a Vicenza grandi nomi del rock nazionale e non solo, quest’anno come Nitro, i Marlene Kuntz, i Tre Allegri Ragazzi Morti e tanti altri.

«Ora la manifestazione entra nel vivo – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai – con la programmazione del fine settimana. Questo conferma il successo del brand “Vicenza città dei Festival”, forte di un’offerta di ben cinque grandi iniziative come il Rivera Folk, il Weekender, il Lumen, lo SpioRock a giugno, e il Jamrock a luglio, che rappresentano un’occasione di attrattività per la città. Per questo abbiamo voluto investire nella loro promozione, e numeri come quelli che si stanno registrando premiano l’impegno forte messo dalla nostra amministrazione in sinergia con loro».

«In questi due mesi abbiamo presentato un’offerta musicale qualificata – conclude l’assessore Nicolai – ogni anno i festival estivi ci offrono una proposta inedita, un laboratorio che nasce dalle politiche giovanili in cui si forma una comunità più attiva. I numeri del Jamrock e degli altri quattro Festival dimostrano il successo anche di un’organizzazione e di una campagna comunicativa coordinata, capace di mettere in rete più iniziative. Abbiamo di fronte dei ragazzi e delle ragazze che ogni anno danno vita a un’offerta culturale praticamente unica che abbiamo il dovere di sostenere e stimolare, una rete di persone che ha anche sviluppato professionalità tali da riuscire a organizzare l’Hangar Palooza l’anno scorso e che non possiamo disperdere».