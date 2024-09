VICENZA – Il concerto fa scattare l’allarme al Museo del Gioiello

Verso le ore 22.15 di ieri, gli equipaggi della Polizia di Stato e dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico per il concerto in atto in Piazza dei Signori nell’ambito della rassegna “Vicenza in Festival” sono stati dirottati in emergenza presso il vicino Museo del Gioiello, in seguito all’attivazione dell’allarme anti-intrusione appena scattato, allertando la Sala Operativa della Questura.

L’area è stata subito circondata e messa in sicurezza.

Il controllo ha fortunatamente dato esito negativo, constatando che si era trattato di un falso allarme, attivato verosimilmente dalla diffusione sonora proveniente dal vicino concerto in Piazza dei Signori.

Dopo la bonifica dell’area, gli Agenti hanno pertanto ripreso il normale servizio.