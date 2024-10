Vicenza – Gli 0-6 in Basilica con 520 opere

Oltre 500 opere realizzate da bambini da 0 a 6 anni invaderanno fino a domenica 27 ottobre il salone nobile della Basilica Palladiana. Con l’inaugurazione prevista oggi alle 17 prende il via la mostra “Bio-grafie diritti e pace nel sistema integrato di educazione e istruzione zerosei”. L’esposizione rientra tra gli eventi di “Abitare le infanzie 06+”, rassegna realizzata dal Coordinamento Pedagogico Tecnico e Scientifico per conto dell’assessorato all’istruzione, in occasione del ventitreesimo convegno nazionale del Gruppo nidi e infanzia, dal titolo “Il sistema integrato. Continuità e coerenza educativa nello zerosei”, che si terrà per la prima volta a Vicenza dal 25 al 27 ottobre (continua).

L’assessore all’istruzione Giovanni Selmo si è recato oggi alla mostra insieme ad Alessandro Montanari e Anita Zampieri di Manaly Design&Build, cooperativa che si è occupata dell’allestimento insieme al Coordinamento Pedagogico Tecnico e Scientifico.

«Per la prima volta arriva in Basilica una mostra con opere realizzate da bambini e famiglie. In vista del Convegno nazionale del Gruppo nidi e infanzia, che richiamerà educatori e insegnanti da tutta Italia, ci tenevamo a mostrare la ricchezza dei servizi educativi della nostra città – ha sottolineato l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. La mostra racconta infatti attraverso gli occhi dei bambini come vedono se stessi, la città e come immaginano la pace. Le opere sono state raccolte in diverse sezioni, che riprendono gli articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e raggruppano gli elaborati in base alle caratteristiche grafiche e all’età dei bambini. È stato un lavoro strutturato nel tempo, con la fondamentale collaborazione di Manaly Design&Build, che ringraziamo per aver sposato il progetto e realizzato un allestimento a misura di bambino. Nel salone della Basilica è stata infatti posizionata una struttura in legno molto leggera, dove sono appese le opere, e caratterizzata all’entrata e all’uscita da una costruzione a forma di “zero” e “sei” con un’apertura ad altezza bambino e una per gli adulti. Ringrazio anche il responsabile del Coordinamento Pedagogico Tecnico e Scientifico Gianfilippo Vispo e le tante educatrici coinvolte in questo progetto. Fino domenica 27 ottobre la mostra sarà visitabile, previa iscrizione, e la Basilica sarà inoltre illuminata esternamente con i colori della pace».

La mostra Bio-grafie

La mostra è costituita da 520 opere realizzate, da maggio a giugno, dai bambini da 0 a 6 anni di 52 tra servizi educativi, scuole dell’infanzia e primarie pubbliche, private e paritarie di Vicenza. A ispirare gli elaborati grafici dei piccoli artisti sono stati tre temi diversi: “Cara Vicenza mi presento…” per la fascia 0-3 anni, “Cara Vicenza mi racconto…” per quella 3-6 anni e “Cara Vicenza ti racconto cos’è la pace…” per le classi prime delle scuole primarie. Le opere dei bambini saranno accompagnate da 217 riflessioni realizzate dalle famiglie a partire da “Cara Vicenza ti ringrazio per…”.

La mostra è gratuita previa prenotazione. Per le bambine e i bambini che saranno accompagnati da adulti e per tutta la cittadinanza le prenotazioni si effettuano al seguente link: https://forms.gle/1k6TUbLwwewU5vPk6 . Per gruppi, servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado la prenotazione va effettuata tramite lo 0444964380 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) o email: booking@comune.vicenza.it . Per i partecipanti al XXIII Convegno Nazionale sarà sufficiente esibire il badge.

La mostra sarà aperta mercoledì 23, giovedì 24 e domenica 27 ottobre dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30); venerdì 25 e sabato 26 ottobre dalle 10 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.30). L’inaugurazione è in programma martedì 22 ottobre alle 17.

Il convegno nazionale

Sono circa 1300 i professionisti, tra educatori e insegnanti, in arrivo a Vicenza da tutta Italia per il Convegno del Gruppo nazionale nidi e infanzia.

I lavori si apriranno venerdì 25 ottobre alle 15.30 con una sessione plenaria fino alle 18.30 al Teatro comunale di Vicenza. Il pomeriggio sarà introdotto dai saluti istituzionali. Si ragionerà poi sul sistema zerosei proponendo diverse riflessioni.

Sabato 26 ottobre la giornata si articolerà in una sessione mattutina, dalle 9.30 alle 13, e in una pomeridiana, dalle 14 alle 16.30, durante le quali cinque commissioni composte dai professionisti del settore approfondiranno il sistema zerosei nei suoi vari livelli, da quello pedagogico a quello della governance. Le commissioni si riuniranno al Teatro Comunale, all’istituto Rossi, al cinema Patronato Leone XIII e al Centro Diocesano “Mons. A. Onisto”.

Sabato pomeriggio, per due ore, sono previste inoltre delle visite ad alcuni dei servizi del sistema integrato 0-6 della Città di Vicenza. I partecipanti al Convegno potranno recarsi al centro per l’infanzia comunale San Lazzaro, alla scuola dell’infanzia e nido integrato Don Vittorio Battilana Fism, alla scuola dell’infanzia statale Peep Laghetto, al nido e infanzia comunale in concessione ad Ipab, e alla casa materna Polo 0-10.

Il convegno si concluderà domenica mattina, dalle 9.30 alle 12, con un incontro in plenaria al Teatro comunale per la restituzione dei lavori realizzati nelle varie sessioni.

Maggiori informazioni

Informazioni sul convegno nazionale del Gruppo nazionale nidi e infanzia “Il sistema integrato. Continuità e coerenza educativa nello zerosei”:

https://grupponidiinfanzia.it/il-sistema-integrato-continuit%C3%A0-e-coerenza-educativa-nello-zerosei

https://www.zeroseiup.eu/prodotto/xxiii-convegno-del-gruppo-nazionale-nidi-e-infanzia/

Informazioni sulla rassegna “Abitare le infanzie 06+” e sulla mostra “Bio-grafie” in Viva nell’agenda eventi del Comune di Vicenza: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Abitare-le-Infanzie-062