Vicenza – Fissato il concerto di Diodato in Piazza dei Signori

Vicenza in Festival svela il primo artista del cartellone. Sarà Diodato, il 4 settembre 2025 (ore 21) a calcare il palco di Piazza dei Signori nella nuova edizione del festival, firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città e con Confcommercio Vicenza e destinata ad animare la fine dell’estate con un ricco programma di concerti.

«Con l’annuncio di oggi diamo il via ufficialmente alla nuova stagione di concerti in piazza dei Signori per il 2025 con Diodato, cantautore dal talento indiscusso, particolarmente apprezzato dal pubblico – commenta l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Gli eventi musicali nel cuore del centro storico sono ormai un appuntamento fisso e atteso organizzato anche quest’anno da DuePunti Eventi con cui continua la felice collaborazione che ci consente di gestire in sicurezza lo spazio di piazza dei Signori. Un luogo privilegiato, un vero e proprio salotto all’aperto, con posti seduti e numerati per godere di spettacoli di qualità tra le architetture palladiane – Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato – e il Palazzo del Monte di Pietà».

Si è appena concluso da Parma il trionfale tour nei teatri con cui il cantautore ha portato in scena in tutta Italia ventuno spettacoli intensi, onirici e al tempo stesso fisici, ciascuno dei quali ha rappresentato un fuoco acceso attorno al quale ritrovarsi per scambiarsi sensazioni e soprattutto emozioni. Diodato – insieme a Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico – ha dato vita a uno spettacolo unico nel suo genere in Italia, un climax ascendente in cui l’artista ha vibrato con il suo pubblico, fino a diventare un corpo unico. Ogni canzone ha rappresentato un passo all’interno non solo di un concerto, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale ed emozionale.

Durante questi show – caratterizzati dallo straordinario utilizzo delle luci per amplificare i messaggi e le emozioni delle canzoni a cura di Bobo Amadei – il cantautore è apparso spesso in silhouette in una controtendenza stilistica che porta alla dissolvenza dell’immagine per giungere a una totale identificazione armonica con il flusso emotivo. Tutto ciò ha permesso ancor di più al pubblico presente non solo di identificarsi emotivamente, ma anche di divenire parte costitutiva del viaggio.

Diodato ha pubblicato il brano “Un Atto Di Rivoluzione” (Carosello Records), con cui si interroga sul senso e l’incisività della propria azione di essere umano pensante, pacifico sì ma anche dissidente, e di artista che negli anni ha sempre posto l’emozione umana, l’empatia, il sogno, l’utopia e la poesia del reale al centro della propria produzione musicale. Il brano è accompagnato dal videoclip realizzato in stop motion, interamente utilizzando la tecnica pittorica dell’inchiostro di china su lastra di vetro retroilluminata, a cura dell’artista Cosbru.

È uscito il 6 novembre per Carosello Records il 45 giri di “La mia terra”, brano scritto per la colonna sonora di “Palazzina LAF” – esordio alla regia di Michele Riondino – con cui il cantautore nel 2024 ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro, la Targa Tenco e il Premio Amnesty International Italia. Sul lato B del 45 giri il cantautore ha inciso la leggenda della fondazione di Taranto, dando voce a chi ha sentito quel racconto per tanti anni trasformarsi di bocca in bocca

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita) a partire dalle ore 14.00 di venerdì 29 novembre 2024.

Tutte le info: https://vicenzainfestival.it/

Biglietti:

poltronissima platinum € 60+diritto di prevendita

poltronissima gold € 52+diritto di prevendita

poltronissima € 43+diritto di prevendita

poltrona € 30+diritto di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi – Tel. 0445 360516 – eventi@duepuntieventi.com