VICENZA – Eventi al Monte: omaggio alla musica classica angloamericana

Si chiude domenica 30 giugno, con “A Cycle of Life”, omaggio alla musica classica angloamericana, la prima edizione di “Eventi al Monte”

La rassegna di musica, arte, cultura e teatro, firmata da Fondazione Monte di Pietà e Palazzo del Monte srl, era stata inaugurata il 13 ottobre scorso.

Si chiude con un omaggio alla musica classica angloamericana, dal Barocco al secondo ‘900, la prima edizione di “Eventi al Monte”, la rassegna di musica, arte, cultura e teatro, inaugurata il 13 ottobre scorso, offerta gratuitamente alla città da Fondazione Monte di Pietà e Palazzo del Monte Srl, firmata dal direttore artistico Filippo Furlan.

Protagonisti dell’ultimo concerto ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, che avrà luogo come i precedenti, nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, domenica 30 giugno con inizio alle ore 11, saranno il soprano Hanna Kim e il pianista Leonardo Vaccari, che presenteranno un viaggio attraverso la musica vocale di lingua inglese, dall’estro barocco di Henry Purcell e delle sue struggenti musiche di scena al respiro moderno, a tratti jazzistico, della “Cantata for High Voice and Piano” di John D. Carter, rinomato pianista e compositore afroamericano del secolo scorso. Cuore del programma il ciclo di Landon Ronald, “A Cycle of Life”, che dà il titolo al concerto: un inno alla vita, allo scorrere del tempo e delle stagioni, cui faranno seguito alcuni brevi ma luminosi gioielli pianistici di Edward Elgar e del geniale compositore inglese Benjamin Britten.

Il Duo Kim – Vaccari si è formato nel 2021 presso il Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza nella classe di Musica Vocale da Camera di Elisabetta Andreani. Attivo nella scena concertistica regionale il duo è stato premiato al Concorso internazionale di musica vocale da Camera “Elsa Respighi”.

Il cartellone musicale di “Eventi al Monte”, fulcro dell’attività culturale della Fondazione, ha visto alternarsi nel corso dei mesi diciotto tra concerti e incontri dedicati alla musica, tra cui, centrale, la settima edizione del Festival “I Venerdì al Monte”. Numerose e diversificate le mostre d’arte, mentre con “Intrecci al Monte”, si è data voce ad alcuni autori, in collaborazione con Ronzani editore. La chiesa di San Vincenzo ha inoltre ospitato tre “prove aperte” condotte da altrettante compagnie vicentine, d’intesa con la Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto.