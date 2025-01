Vicenza, droga nascosta nelle mutande e negli snack: tre denunciati per detenzione di stupefacenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 21:45 del 23 gennaio 2025, lungo viale Riviera Berica, una pattuglia della Volante Berica ha fermato per un controllo di routine un’autovettura diretta verso la periferia. A bordo del veicolo si trovavano un 28enne senegalese residente in provincia, un 24enne italiano residente in città e una 43enne bulgara residente in città.

Dai controlli in banca dati, il conducente e la donna sono risultati avere precedenti per spaccio e detenzione di droga, mentre il passeggero italiano era già stato sanzionato per uso personale di stupefacenti. Questo ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo, trovando una significativa quantità di droga.

Sequestri sul passeggero italiano

Il giovane è stato trovato in possesso di:

Cocaina : tre involucri per un peso complessivo di 7,7 grammi.

: tre involucri per un peso complessivo di 7,7 grammi. Hashish : una confezione da 1,89 grammi e un’altra da 49 grammi nascosta in una confezione di snack Bounty.

: una confezione da 1,89 grammi e un’altra da 49 grammi nascosta in una confezione di snack Bounty. Contanti: oltre 600 euro, probabilmente provento di attività illecite.

Droga nascosta dalla donna bulgara

La donna, invece, aveva occultato nelle mutande un involucro contenente cocaina in sassolini del peso di 2,48 grammi.

Nessuna droga sul conducente, ma telefono sequestrato

Sul 28enne senegalese e all’interno del veicolo non sono stati trovati stupefacenti, ma gli agenti hanno comunque sequestrato il suo telefono cellulare per ulteriori verifiche.

Perquisizione domiciliare con esito positivo

La perquisizione presso l’abitazione del passeggero italiano ha portato al rinvenimento di un ulteriore involucro contenente hashish del peso di 0,38 grammi, nascosto nella stanza da letto.

I tre sono stati accompagnati in Questura, sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici e denunciati in stato di libertà per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.