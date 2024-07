VICENZA – Doppio appuntamento ai “Salotti Urbani”

Giovedì 11 luglio in scena “Manfred”: protagonisti l’attore Fabio Gemo e il noto musicista vicentino Andrea Bassato. Venerdì 12 “Una penna per amico” di Piergiorgio Piccoli. Entrambi gli eventi nel giardino del teatro Bixio.

Doppio appuntamento nelGiardino del Teatro Spazio Bixio (ingresso via del mille,41), nell’ambito della seconda edizione di “Salotti Urbani”, ciclo di spettacoli estivi, che Theama Teatro organizza in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e il sostegno di AgsmAim.

Giovedì 11 luglio alle 21.15 andrà in scena “Manfred”: a dare voce a questo personaggio faustiano, che rivendica la superiorità dell’uomo sulle forze ostili del creato, sarà l’attore Fabio Gemo, accompagnato al violino e al piano da Andrea Bassato, noto musicista vicentino, storico tastierista de “Le Orme”.

Il duo condurrà gli spettatori in un castello isolato sulle Alpi svizzere: un viaggio attraverso le profondità deII’animo umano e le meraviglie della natura, in un’esperienza teatrale che unisce le parole di Byron con l’intensità della musica eseguita dal vivo.

Venerdì 12, alla stessa ora, “Una penna per amico” di Piergiorgio Piccoli: Victor, un autore teatrale di successo, convoca nella sua casa tutti i suoi migliori amici, con l’intento di comunicare loro che saranno i protagonisti della sua prossima commedia. Tutti rifiutano la proposta temendo che i propri difetti vengano messi in piazza e di rifiutare la proposta, ma emergeranno sorprese e imprevisti che scompiglieranno le carte in tavola, in tutti i sensi, fino al divertente finale a sorpresa.

Info complete su tutti gli eventi di Salotti Urbani (compresi gli eventi ad ingresso libero del lunedì): teatrospaziobioxio.com; prenotazioni: info@theama.it – 0444.322525 (prenotazione consigliata); ingresso 12 euro; in caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro (ingresso in via Mameli 4).