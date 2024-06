VICENZA – Dopo il maltempo infinito cambia il piano per le emergenze

Lunga riunione oggi nella sede del comando della polizia locale per analizzare il piano comunale di emergenza alla luce degli ultimi episodi di maltempo che hanno provocato allagamenti e disagi in città.

Si procederà quindi con l’aggiornamento in consiglio comunale del documento che definisce in che modo il Comune deve affrontare le diverse emergenze, e in particolare quella idraulica.

La nuova versione del piano dovrà tener conto degli effetti prodotti sul territorio dagli ultimi fenomeni e degli interventi di protezione introdotti per fronteggiarli, prima fra tutti l’attivazione del sistema dei bacini di laminazione.

Con il coordinamento del sindaco e dell’assessore alla protezione civile, i referenti di tutte le funzioni presenti nel Coc, compresi Amcps, Viacqua e Genio civile, hanno pertanto esaminato le numerose attività previste nelle diverse fasi di attivazione del piano, proponendo di rivedere in particolare le quote dei fiumi da cui farle scattare.

L’aggiornamento del piano dovrà inoltre recepire i nuovi presidi per la distribuzione dei sacchi di sabbia introdotti con le criticità emerse in zona Stadio e Retrone.

Considerato il livello di protezione raggiunto dalla zona di Ponte degli Angeli, infine, la proposta del Coc è di non destinare più gli aquadike esclusivamente a quell’area, ma di prevederne un utilizzo più flessibile, andando ad allestirli dove, volta per volta, sarà ritenuto necessario.

Per quanto riguarda l’avviso della popolazione in loco, è stato proposto l’utilizzo massivo di altoparlanti e sirene mobili sui veicoli della polizia locale al posto delle sirene fisse, obsolete oltre che meno efficaci.

Sono stati infine confermati tutti i canali di allertamento della popolazione attualmente in uso, dal sito ai social, al numero verde, al sistema di messaggistica sms, con l’indicazione di realizzare una ricognizione delle nuove piattaforme disponibili per l’integrazione delle diverse modalità.